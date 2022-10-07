https://sputniknews.com.tr/20221007/cumhurbaskani-erdogan-anayasa-degisikligini-bahceli-ile-de-gorustum-hazirligi-meclise-sunacagiz-1062060930.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anayasa değişikliğini Bahçeli ile de görüştüm, hazırlığı Meclis'e sunacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anayasa değişikliğini Bahçeli ile de görüştüm, hazırlığı Meclis'e sunacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anayasa değişikliğini Bahçeli ile de görüştüm, hazırlığı Meclis'e sunacağız" dedi. 07.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-07T12:00+0300

2022-10-07T12:00+0300

2022-10-07T12:00+0300

politika

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.Erdoğan'a ilk olarak CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü teklifi konusundaki değerlendirmeleri soruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun 'siyaseti bilmediğini' öne sürdü ve şunları kaydetti:'LGBT’yle birlikte de bizim aile yapımızı bunlar dejenere etmenin gayreti içerisine girdiler'Erdoğan'a, "Anayasa değişikliği teklifini getirdiniz. Ancak aile yapısıyla ve ailenin korunmasına yönelik değişikliklerle ilgili bir hazırlık var mıydı?" diye de soruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:'Kılıçdaroğlu bilmiyor benim ömrümüm santraforlukla geçtiğini'Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışını değerlendiren Erdoğan "Başörtüsüyle alakalı herhangi bir şey yoktu. Niye? Çünkü bizim böyle bir problemimiz yoktu. Çözmüşüz bunu. Şimdi biz bunu çözdüğümüze göre bu bizim gündemimizde niye olsun. Bu beyefendi getirdi bunu gündeme koydu. Bu da ne oldu? Bu pek pas vermekten de anlamaz ama farkında olmadan bize bir pas verdi. Bizim de golü atmamız lazım. Bilmiyor benim ömrümüm santraforlukla geçtiğini. Artık Allah’ın izniyle Sayın Kılıçdaroğlu gibileri bu ülkenin başına gelemeyeceğine göre bu millet bunları derdest etti, bitti. Bundan sonra artık benim milletim çok daha özgür bir hayatın tadını yaşayacak" dedi.'CHP bunu gerçekten istiyorsa Anayasa'ya neden karşı çıkıyor?'Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başörtüsü, Kemal Kılıçdaroğlu’nun gündemine nasıl bir anda geldi? CHP bunu gerçekten istiyorsa Anayasaya neden karşı çıkıyor?" sorusuna ise "Bir defa yasal bir düzenlemeyi gündeme getirmesi bile çok çok gayriciddidir. Üstelik de o masanın etrafında olanlardan bir tanesi, utanmadan sıkılmadan biz de destekleyeceğiz diyor. Kimlerin olduğunu anlayın artık… Gazı verdiler, sonra da destekliyoruz diyorlar" şeklinde yanıt verdi.'Dezenformasyonu ciddi manada frenleyeceğiz'Erdoğan'a dezenformasyon yasasına ilişkin de "Dezenformasyonla mücadele yasası gündemde. Son yıllarda etnik ve mezhep temeline bölücülük yapan medya kuruluşlarına akan fonlar var. Özellikle Avrupa Birliği ve batılı ülkeler LGBT’yi, bölücülüğü fonluyorlar. Medyada bir millilik meselesi var. Dezenformasyon yasasıyla ilgili kanaatiniz nedir?" diye soruldu. Erdoğan, "Dezenformasyonla mücadele yasasıyla ilgili 14 madde Meclis Genel Kurulu’ndan geçti. Bu yasanın çıkışıyla beraber inşallah bunları ciddi manada frenleyeceğiz ve gereği de neyse onu da inşallah yapacağız. Yasa bu noktada zengin, güçlü bir yasa" dedi.'Anastasiadis, illa bir görüşelim, konuşalım filan dedi'Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karpaz’a bir Türk üssünden bahsediliyordu. Dedeağaç’a alternatif olacak şekilde. Türk üssü hazırlığımız var mı?" sorusuna ise şekilde yanıt verdi:'Ben Bay Kemal’i de hiç önemsemiyorum, ABD'ye gidebilir'Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini ise "Onlar beni iyi takip etmiyorlar. Biz bir defa ilk seçimi yaptığımızda ve bu seçimden de açık ara büyük bir başarıyla birinci parti olarak çıktıktan sonra gitmiştik. Ben o zaman bir Avrupa seyahati yaptım, Avrupa ülkelerini dolaştım. Bir de Amerika’ya gittim. Avrupa’da Chirac’la, Schröder’le görüşmüştük. Lüksemburg’un Başbaşkanı Jean-Claude Juncker’le de görüşmüştük. Hatta Juncker’e bir gazeteci “Siz normalde seçilmişleri karşılıyorsunuz” demişti. O da dedi ki “Demokrasi sandıktır. Biz sandıktan çıkana saygı duyarız. Erdoğan sandıktan çıktı. Ben ona demokrasinin gereği olarak saygı duyuyorum ve kimseyi de rahatsız etmesin.” Geldi beni bir de havaalanına kadar uğurladı. Ben Bay Kemal’i de hiç önemsemiyorum, gidebilir. Mevla dünyayı kulları için yaratmış. Herkes istediği yere, istediği zaman gidebilir. Yani onun bu derdi bizi niye ilgilendirsin" sözleri ile değerlendirdi.

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recep tayyip erdoğan