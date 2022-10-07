https://sputniknews.com.tr/20221007/binancea-100-milyon-dolarlik-siber-saldiri-1062069303.html
Binance'a 100 milyon dolarlık siber saldırı
Binance'a 100 milyon dolarlık siber saldırı
Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance, 100 milyon dolarlık siber saldırıya uğradı. 07.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-07T13:48+0300
2022-10-07T13:48+0300
2022-10-07T13:48+0300
ekonomi
binance
siber saldırı
kripto
kripto para
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Siber saldırıların bu sefer hedefinde dünyanın en büyük kripto para borsası Binance vardı.Bloomberg, Binance üzerinden yaklaşık 100 milyon dolarlık Binance Coin (BNB) çalındığını ifade etti.Yaşanan siber saldırının ardından Binance Ceo’su Changpeng Zhao, Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.Changpeng Zhao, “Yaşanan durum kontrol altına alındı. Paranız güvende. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Duruma göre daha fazla güncelleme yapacağız” ifadelerini kullandı. Zhao, bir diğer tweetinde ise şu anki etkinin 100 milyon ABD dolarına eş değer olduğunu söyledi.
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binance, siber saldırı, kripto, kripto para
binance, siber saldırı, kripto, kripto para
Binance'a 100 milyon dolarlık siber saldırı
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Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance, 100 milyon dolarlık siber saldırıya uğradı.
Siber saldırıların bu sefer hedefinde dünyanın en büyük kripto para borsası Binance vardı.
Bloomberg, Binance üzerinden yaklaşık 100 milyon dolarlık Binance Coin (BNB) çalındığını ifade etti.
Yaşanan siber saldırının ardından Binance Ceo’su Changpeng Zhao, Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.
Changpeng Zhao, “Yaşanan durum kontrol altına alındı. Paranız güvende. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Duruma göre daha fazla güncelleme yapacağız” ifadelerini kullandı.
Zhao, bir diğer tweetinde ise şu anki etkinin 100 milyon ABD dolarına eş değer olduğunu söyledi.