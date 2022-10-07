https://sputniknews.com.tr/20221007/binancea-100-milyon-dolarlik-siber-saldiri-1062069303.html

Binance'a 100 milyon dolarlık siber saldırı

Binance'a 100 milyon dolarlık siber saldırı

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance, 100 milyon dolarlık siber saldırıya uğradı. 07.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-07T13:48+0300

2022-10-07T13:48+0300

2022-10-07T13:48+0300

ekonomi

binance

siber saldırı

kripto

kripto para

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Siber saldırıların bu sefer hedefinde dünyanın en büyük kripto para borsası Binance vardı.Bloomberg, Binance üzerinden yaklaşık 100 milyon dolarlık Binance Coin (BNB) çalındığını ifade etti.Yaşanan siber saldırının ardından Binance Ceo’su Changpeng Zhao, Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.Changpeng Zhao, “Yaşanan durum kontrol altına alındı. Paranız güvende. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Duruma göre daha fazla güncelleme yapacağız” ifadelerini kullandı. Zhao, bir diğer tweetinde ise şu anki etkinin 100 milyon ABD dolarına eş değer olduğunu söyledi.

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binance, siber saldırı, kripto, kripto para