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https://sputniknews.com.tr/20221007/belarustan-odul-yorumu-alfred-nobel-mezarinda-ters-donuyor-1062076628.html
Belarus'tan 'Barış Ödülü' tepkisi: Alfred Nobel mezarında ters dönüyor
Belarus'tan 'Barış Ödülü' tepkisi: Alfred Nobel mezarında ters dönüyor
Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoliy Glaz, cezaevindeki Batı yanlısı muhalif Ales Biyalyatskiy'in Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmesinin ardından... 07.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-07T15:29+0300
2022-10-07T15:31+0300
dünya
belarus
nobel barış ödülü
anatoliy glaz
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Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoliy Glaz, Nobel Komitesi'nin bu yılki barış ödülüne cezaevindeki Batı yanlısı Belaruslu muhalif Ales Biyalyatskiy'i layık görmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.Twitter hesabından açıklama yapan Glaz, "Son yıllarda Nobel Komitesi'nin bazı temel kararları o denli politize edildi ki, affınıza sığınıyorum, Alfred Nobel'in kemikleri sızlıyor, mezarında ters dönüyor" ifadelerini kullandı.Bugün açıklanan 2022 Nobel Barış Ödülü, Belarus'tan aktivist Ales Bialiatski ile Rusya ile Ukrayna'dan sırasıyla 'Memorial' ve 'Center for Civil Liberties' örgütlerine verilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221007/2022-nobel-baris-odulunun-kazanani-belli-oldu-1062063225.html
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belarus, nobel barış ödülü, anatoliy glaz
belarus, nobel barış ödülü, anatoliy glaz

Belarus'tan 'Barış Ödülü' tepkisi: Alfred Nobel mezarında ters dönüyor

15:29 07.10.2022 (güncellendi: 15:31 07.10.2022)
© AFP 2022 / Jonathan NACKSTRANDNobel ödülü
Nobel ödülü - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2022
© AFP 2022 / Jonathan NACKSTRAND
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Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoliy Glaz, cezaevindeki Batı yanlısı muhalif Ales Biyalyatskiy'in Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmesinin ardından "Alfred Nobel'in kemikleri sızlıyor, mezarında ters dönüyor" yorumunu yaptı.
Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoliy Glaz, Nobel Komitesi'nin bu yılki barış ödülüne cezaevindeki Batı yanlısı Belaruslu muhalif Ales Biyalyatskiy'i layık görmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Twitter hesabından açıklama yapan Glaz, "Son yıllarda Nobel Komitesi'nin bazı temel kararları o denli politize edildi ki, affınıza sığınıyorum, Alfred Nobel'in kemikleri sızlıyor, mezarında ters dönüyor" ifadelerini kullandı.
Bugün açıklanan 2022 Nobel Barış Ödülü, Belarus'tan aktivist Ales Bialiatski ile Rusya ile Ukrayna'dan sırasıyla 'Memorial' ve 'Center for Civil Liberties' örgütlerine verilmişti.
Nobel - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2022
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