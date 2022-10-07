https://sputniknews.com.tr/20221007/belarustan-odul-yorumu-alfred-nobel-mezarinda-ters-donuyor-1062076628.html

Belarus'tan 'Barış Ödülü' tepkisi: Alfred Nobel mezarında ters dönüyor

Belarus'tan 'Barış Ödülü' tepkisi: Alfred Nobel mezarında ters dönüyor

Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoliy Glaz, cezaevindeki Batı yanlısı muhalif Ales Biyalyatskiy'in Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmesinin ardından... 07.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-07T15:29+0300

2022-10-07T15:29+0300

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dünya

belarus

nobel barış ödülü

anatoliy glaz

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Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoliy Glaz, Nobel Komitesi'nin bu yılki barış ödülüne cezaevindeki Batı yanlısı Belaruslu muhalif Ales Biyalyatskiy'i layık görmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.Twitter hesabından açıklama yapan Glaz, "Son yıllarda Nobel Komitesi'nin bazı temel kararları o denli politize edildi ki, affınıza sığınıyorum, Alfred Nobel'in kemikleri sızlıyor, mezarında ters dönüyor" ifadelerini kullandı.Bugün açıklanan 2022 Nobel Barış Ödülü, Belarus'tan aktivist Ales Bialiatski ile Rusya ile Ukrayna'dan sırasıyla 'Memorial' ve 'Center for Civil Liberties' örgütlerine verilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221007/2022-nobel-baris-odulunun-kazanani-belli-oldu-1062063225.html

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