https://sputniknews.com.tr/20221007/bakan-soylu-korsan-taksicilik-konusundaki-yonetmeligi-tamamliyoruz-1062053314.html

Bakan Soylu: Korsan taksicilik konusundaki yönetmeliği tamamlıyoruz

Bakan Soylu: Korsan taksicilik konusundaki yönetmeliği tamamlıyoruz

İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul'da korsan taksicilik yapanlarla ilgili ehliyet ceza puanı konusunda yönetmeliği tamamlayacaklarını belirterek, "İstanbul... 07.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-07T02:24+0300

2022-10-07T02:24+0300

2022-10-07T02:26+0300

türkiye

taksi

taksiciler odası

taksiciler

korsan

korsan taksi

ali yerlikaya

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyup Aksu, Kağıthane'deki İstanbul Taksiciler Esnaf Odasında düzenlenen çalışma toplantısında bir araya geldi.Bakan Soylu, çalışma toplantısının sonunda hep beraber bir karar çıkaracaklarını belirterek, "Taksicilik bir emin meslektir. Biz bunu biliyoruz. Şehirler kültürleriyle beraber yaşar ve bu kültürlerin izini silebilmek mümkün değildir. Bugün de İstanbul'da çokça konuşulan, dönem dönem haklı şikayetleri, dönem dönem ise birtakım odakların bilerek hedefi olan bir süreçle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.Hem kendi hem de diğer bakanlıklar ile İstanbul Valiliği ve emniyet müdürlüğünün üzerine düşen görevleri olduğunu kaydeden Soylu, "Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim: Bizim burada hep birlikte yapmamız gereken en önemli mesele, İstanbul'da bir araştırma yapıldığında, bizim bu toplantıda alacağımız ve daha önce konuştuğumuz, yapmaya karar verdiğimiz, aslında pandeminin devreye girdiği, bu adımları attığımızda İstanbul'da birine, 'En fazla hangi esnaf grubundan memnunsunuz?' dendiğinde bu toplantıdan alacağımız kararlarla ve değerlendirmelerle birinci sıraya taksici esnafını inşallah bu masanın etrafındaki arkadaşlarla birlikte getirmeye ve milletimizi de böyle bir anlayışla bütünleştirmeye, buluşturmaya sorumluyuz" değerlendirmesini yaptı.Hedeflerinin sadece 785 bin kilometrekare olmadığını dile getiren Soylu, "Biz savunma sanayiinden tutun, İstanbul Havalimanı'na kadar, Avrasya Tüneli'nden Marmaray'a kadar, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden Osmangazi'ye kadar etrafımızdaki coğrafyaya model oluşturuyoruz. İstanbul'un bir özelliği var: Karmaşık ve kompleks olaylarla sürekli karşı karşıya kaldığı için diğer bütün şehirlere de olayların çözümünün nasıl olabileceğini gösterebilecek bir kabiliyete haizdir" diye konuştu.'En memnun esnaflarından birincisi haline gelecek'"Araçların yenilenmesinde, esnaf ve kefaretin kredi uygulamalarında bu kredilerin yüzde 9'luk, 9.5'luk oranla uygulanmasında büyük bir yenilenme imkanı haiz oldu" diyen Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:Vali Yerlikaya: Taksi hizmetinin konforundan söz edilmesini istiyoruzYerlikaya da yıl sonu itibarıyla 16 milyon turist ağırlayacaklarını belirterek, "Misafirlerimiz, yerli misafirlerimizle beraber bu dünyanın 13. büyük metropolünde günlük 7.5 milyon toplu taşıma, taksi bunların içerisinde toplu taşıma söz konusu" diye konuştu.Kentte, 18 bin 395 taksi ve 45 bin 554 şoför bulunduğunu bilgisini paylaşan Vali Yerlikaya, "İstanbul'a gelen yerli ve yabancı misafirlerimizin şehrimizden taksi hizmetinin konforundan söz ederek buradan ayrılmalarına vesile olmak istiyoruz. Neler olabilir bunları istişare etmek için buradayız. Ben istişarelerimizin şehrimiz, taksilerimiz, onların değerli şoförleri için, hepimiz için, her birimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

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taksi, taksiciler odası, taksiciler, korsan, korsan taksi, ali yerlikaya