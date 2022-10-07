https://sputniknews.com.tr/20221007/bakan-soylu-istanbulun-bazi-ilcelerinde-yabancilara-ikamet-izninin-kapatildigini-acikladi-1062063978.html
Bakan Soylu, İstanbul'un bazı ilçelerinde yabancılara ikamet izninin kapatıldığını açıkladı
Bakan Soylu, İstanbul'un bazı ilçelerinde yabancılara ikamet izninin kapatıldığını açıkladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da, Küçükçekmece, Başakşehir, Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Sultangazi, Esenler ve Zeytinburnu ilçelerinin... 07.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-07T12:23+0300
2022-10-07T12:23+0300
2022-10-07T12:34+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
süleyman soylu
istanbul
küçükçekmece
başakşehir
bağcılar
avcılar
bahçelievler
sultangazi
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Bakan Soylu, İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğünde düzenlenen İstanbul Göç Değerlendirme Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.Bugün aldıkları kararlara değinen Soylu, Esenyurt ve Fatih'in tüm yabancı oturumuna kapalı olduğunu dile getirdi. Soylu, şunları kaydetti:Türkiye'deki Suriyeli sayısının 3 milyon 646 bin 278, koruma kapsamında kalanların sayısının da 321 bin 52 olduğunu açıklayan Soylu, İstanbul'daki Suriyeli sayısının ise 551 bin 829 olduğunu ifade etti.
türkiye
istanbul
başakşehir
bağcılar
avcılar
bahçelievler
sultangazi
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içişleri bakanlığı, süleyman soylu, istanbul, küçükçekmece, başakşehir, bağcılar, avcılar, bahçelievler, sultangazi, esenler, zeytinburnu, yabancı, suriyeli
içişleri bakanlığı, süleyman soylu, istanbul, küçükçekmece, başakşehir, bağcılar, avcılar, bahçelievler, sultangazi, esenler, zeytinburnu, yabancı, suriyeli
Bakan Soylu, İstanbul'un bazı ilçelerinde yabancılara ikamet izninin kapatıldığını açıkladı
12:23 07.10.2022 (güncellendi: 12:34 07.10.2022) Abone ol
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da, Küçükçekmece, Başakşehir, Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Sultangazi, Esenler ve Zeytinburnu ilçelerinin yabancılar için ikamet izinlerine kapatıldığını, artık bu ilçelerde yeni yabancı kaydı yapılmayacağını duyurdu.
Bakan Soylu, İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğünde düzenlenen İstanbul Göç Değerlendirme Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Bugün aldıkları kararlara değinen Soylu, Esenyurt ve Fatih'in tüm yabancı oturumuna kapalı olduğunu dile getirdi. Soylu, şunları kaydetti:
"Küçükçekmece, Başakşehir, Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Sultangazi, Esenler ve Zeytinburnu, İstanbul'da geçici korumaya zaten kapalıydı, tüm ikamet izinlerine kapandı. Yani artık bu ilçelerde yeni bir yabancı kaydı yapılmayacak. İstisnası ne? Öğrenciyse, o ilçedeyse üniversitesi, orayı kazanmışsa olabilir veya yatırımcı olarak ev almışsa bu olabilir. Onun dışında bir de hastalık meselesi var. Yani aile bütünlüğü açısından sağlık meselesi. Onun dışında Küçükçekmece, Başakşehir, Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Sultangazi, Esenler ve Zeytinburnu yabancı oturumuna kapatılmıştır. Burada iki ilçemiz de önceden vardı, Esenyurt ve Fatih. Böylece Esenyurt ve Fatih'le beraber 10 ilçe bundan sonra gelebilecek yabancı oturumuna, ikamete kapalıdır."
Türkiye'deki Suriyeli sayısının 3 milyon 646 bin 278, koruma kapsamında kalanların sayısının da 321 bin 52 olduğunu açıklayan Soylu, İstanbul'daki Suriyeli sayısının ise 551 bin 829 olduğunu ifade etti.