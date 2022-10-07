https://sputniknews.com.tr/20221007/bakan-nebati-enflasyonda-dusus-aralikta-baslayacak-1062059426.html
Bakan Nebati: Enflasyonda düşüş aralıkta başlayacak
Bakan Nebati: Enflasyonda düşüş aralıkta başlayacak
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, aralık ayındaki baz etkisiyle enflasyonda düşüşün başlayacağını söyledi. Nebati, "Enflasyon yüzde 13 ortalamalara doğru... 07.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-07T11:20+0300
2022-10-07T11:20+0300
2022-10-07T11:20+0300
ekonomi
türkiye
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
enflasyon
nureddin nebati
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sapanca'da düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuştu.Nebati 2002'den bu zamana kadar Türkiye'de enflasyonun ortalama yüzde 13 olduğunu belirterek aralık ayındaki baz etkisiyle enflasyonda düşüşün başlayacağını ve enflasyonu tekrar bu ortalamaya doğru indireceklerini söyledi.Bakan Nebati şunları söyledi: Enflasyon sorununu kalıcı olarak ortadan kaldıracaklarını belirten Nebati, enflasyonla mücadelede, ekonomi politikasının tüm araçlarını, mevcut koşulları dikkate alarak en etkin şekilde kullanacaklarını ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20221004/merkez-bankasi-eylul-ayinda-yillik-enflasyon-324-artarak-yuzde-8345e-ulasti-1061931608.html
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türkiye, ekonomi, hazine ve maliye bakanlığı, enflasyon, nureddin nebati
türkiye, ekonomi, hazine ve maliye bakanlığı, enflasyon, nureddin nebati
Bakan Nebati: Enflasyonda düşüş aralıkta başlayacak
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, aralık ayındaki baz etkisiyle enflasyonda düşüşün başlayacağını söyledi. Nebati, "Enflasyon yüzde 13 ortalamalara doğru inecektir" diye konuştu.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sapanca'da düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuştu.
Nebati 2002'den bu zamana kadar Türkiye'de enflasyonun ortalama yüzde 13 olduğunu belirterek aralık ayındaki baz etkisiyle enflasyonda düşüşün başlayacağını ve enflasyonu tekrar bu ortalamaya doğru indireceklerini söyledi.
Bakan Nebati şunları söyledi:
"AK Parti geçmiş hükümetlerin hiçbirinin yapamadığını başarıp özellikle de enflasyon alanında yönetmeyi başarmıştır. 1994-2002 yılları arasında Türkiye'de ortalama enflasyon yüzde 73. 2002'den bu zamana kadar ortalama enflasyon yüzde 13."
Enflasyon sorununu kalıcı olarak ortadan kaldıracaklarını belirten Nebati, enflasyonla mücadelede, ekonomi politikasının tüm araçlarını, mevcut koşulları dikkate alarak en etkin şekilde kullanacaklarını ifade etti.