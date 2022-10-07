https://sputniknews.com.tr/20221007/bakan-nebati-enflasyonda-dusus-aralikta-baslayacak-1062059426.html

Bakan Nebati: Enflasyonda düşüş aralıkta başlayacak

Bakan Nebati: Enflasyonda düşüş aralıkta başlayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, aralık ayındaki baz etkisiyle enflasyonda düşüşün başlayacağını söyledi. Nebati, "Enflasyon yüzde 13 ortalamalara doğru... 07.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-07T11:20+0300

2022-10-07T11:20+0300

2022-10-07T11:20+0300

ekonomi

türkiye

ekonomi

hazine ve maliye bakanlığı

enflasyon

nureddin nebati

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sapanca'da düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuştu.Nebati 2002'den bu zamana kadar Türkiye'de enflasyonun ortalama yüzde 13 olduğunu belirterek aralık ayındaki baz etkisiyle enflasyonda düşüşün başlayacağını ve enflasyonu tekrar bu ortalamaya doğru indireceklerini söyledi.Bakan Nebati şunları söyledi: Enflasyon sorununu kalıcı olarak ortadan kaldıracaklarını belirten Nebati, enflasyonla mücadelede, ekonomi politikasının tüm araçlarını, mevcut koşulları dikkate alarak en etkin şekilde kullanacaklarını ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20221004/merkez-bankasi-eylul-ayinda-yillik-enflasyon-324-artarak-yuzde-8345e-ulasti-1061931608.html

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türkiye, ekonomi, hazine ve maliye bakanlığı, enflasyon, nureddin nebati