https://sputniknews.com.tr/20221007/avusturya-ukraynaya-olumcul-silah-vermeyecegiz-1062079902.html

Avusturya: Ukrayna’ya ölümcül silah vermeyeceğiz

Avusturya: Ukrayna’ya ölümcül silah vermeyeceğiz

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Ukrayna’nın ülkesinden ölümcül silah almayacağını, kask ve zırhlı yelek tesliminin devam edeceğini belirtti. 07.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-07T17:54+0300

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ukrayna krizi

avusturya

karl nehammer

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Nehammer, basın mensuplarının, Avusturya’nın Ukraynalı askerlere yönelik düzenlenen eğitim misyonuna katılıp katılmayacağı sorusuna, “Biz ölümcül silah değil kasklar, yelekler gibi savunma amaçlı ekipman sağlıyoruz. Bu çizgiye bağlı kalacağız” dedi.Avrupa Birliği, 17 Ekim’de Ukraynalı askerler için eğitim misyonu başlatma niyetinde.

avusturya

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avusturya, karl nehammer