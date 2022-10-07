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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221007/avusturya-ukraynaya-olumcul-silah-vermeyecegiz-1062079902.html
Avusturya: Ukrayna’ya ölümcül silah vermeyeceğiz
Avusturya: Ukrayna’ya ölümcül silah vermeyeceğiz
Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Ukrayna’nın ülkesinden ölümcül silah almayacağını, kask ve zırhlı yelek tesliminin devam edeceğini belirtti. 07.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-07T17:54+0300
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ukrayna krizi
avusturya
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Nehammer, basın mensuplarının, Avusturya’nın Ukraynalı askerlere yönelik düzenlenen eğitim misyonuna katılıp katılmayacağı sorusuna, “Biz ölümcül silah değil kasklar, yelekler gibi savunma amaçlı ekipman sağlıyoruz. Bu çizgiye bağlı kalacağız” dedi.Avrupa Birliği, 17 Ekim’de Ukraynalı askerler için eğitim misyonu başlatma niyetinde.
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avusturya, karl nehammer
avusturya, karl nehammer

Avusturya: Ukrayna’ya ölümcül silah vermeyeceğiz

17:54 07.10.2022
© REUTERS / LEONHARD FOEGERKarl Nehammer, Viyana, Avusturya
Karl Nehammer, Viyana, Avusturya - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2022
© REUTERS / LEONHARD FOEGER
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Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Ukrayna’nın ülkesinden ölümcül silah almayacağını, kask ve zırhlı yelek tesliminin devam edeceğini belirtti.
Nehammer, basın mensuplarının, Avusturya’nın Ukraynalı askerlere yönelik düzenlenen eğitim misyonuna katılıp katılmayacağı sorusuna, “Biz ölümcül silah değil kasklar, yelekler gibi savunma amaçlı ekipman sağlıyoruz. Bu çizgiye bağlı kalacağız” dedi.
Avrupa Birliği, 17 Ekim’de Ukraynalı askerler için eğitim misyonu başlatma niyetinde.
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