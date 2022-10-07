https://sputniknews.com.tr/20221007/avusturya-ukraynaya-olumcul-silah-vermeyecegiz-1062079902.html
Avusturya: Ukrayna’ya ölümcül silah vermeyeceğiz
Avusturya: Ukrayna’ya ölümcül silah vermeyeceğiz
Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Ukrayna’nın ülkesinden ölümcül silah almayacağını, kask ve zırhlı yelek tesliminin devam edeceğini belirtti. 07.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-07T17:54+0300
2022-10-07T17:54+0300
2022-10-07T17:54+0300
ukrayna krizi
avusturya
karl nehammer
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Nehammer, basın mensuplarının, Avusturya’nın Ukraynalı askerlere yönelik düzenlenen eğitim misyonuna katılıp katılmayacağı sorusuna, “Biz ölümcül silah değil kasklar, yelekler gibi savunma amaçlı ekipman sağlıyoruz. Bu çizgiye bağlı kalacağız” dedi.Avrupa Birliği, 17 Ekim’de Ukraynalı askerler için eğitim misyonu başlatma niyetinde.
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avusturya, karl nehammer
Avusturya: Ukrayna’ya ölümcül silah vermeyeceğiz
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Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Ukrayna’nın ülkesinden ölümcül silah almayacağını, kask ve zırhlı yelek tesliminin devam edeceğini belirtti.
Nehammer, basın mensuplarının, Avusturya’nın Ukraynalı askerlere yönelik düzenlenen eğitim misyonuna katılıp katılmayacağı sorusuna, “Biz ölümcül silah değil kasklar, yelekler gibi savunma amaçlı ekipman sağlıyoruz. Bu çizgiye bağlı kalacağız” dedi.
Avrupa Birliği, 17 Ekim’de Ukraynalı askerler için eğitim misyonu başlatma niyetinde.