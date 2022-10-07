https://sputniknews.com.tr/20221007/avrupa-birligi-azerbaycan-ile-sinirlarin-belirlenmesi-icin-ermenistana-misyon-gonderiyor-1062055403.html
Avrupa Birliği, 'Azerbaycan ile sınırların belirlenmesi için' Ermenistan'a misyon gönderiyor
Avrupa Birliği, 'Azerbaycan ile sınırların belirlenmesi için' Ermenistan'a misyon gönderiyor
Avrupa Birliği (AB) liderleri, Azerbaycan ile sınırlarını belirleme konusunda yardım etmek için Ermenistan'a 'sivil bir AB misyonu' gönderileceğini belirtti. 07.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-07T07:30+0300
2022-10-07T07:30+0300
2022-10-07T07:30+0300
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Prag'daki Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısı kapsamında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel arasında gerçekleştirilen toplantının ardından yapılan açıklamada, kurulacak AB sivil misyonunun Ermenistan'da Ekim ayından itibaren en fazla iki ay süreyle faaliyet göstereceği kaydedildi.Açıklamada "Ermenistan, Azerbaycan sınırında sivil bir AB misyonunun çalışma yürütmesini destekleme konusunda uzlaştı. Azerbaycan da bu misyonla ilgili olduğu ölçüde işbirliği yapmayı kabul etti" denilerek, misyonun görevinin 'güven inşa etmek ve sınır komisyonlarına katkıda bulunmak' olduğu belirtildi.Ayrıca, Ermenistan ve Azerbaycan'ın Birleşmiş Milletler Anlaşması'na ve her iki ülkenin de birbirlerinin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini resmen tanıdığı 1991 Alma Ata Deklarasyonu'na bağlılıklarını teyit ettikleri vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20221005/ermenistan-basbakani-ile-azerbaycan-cumhurbaskani-pragda-dortlu-gorusmede-bir-araya-gelecek-1061999130.html
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ermenistan, azerbaycan, avrupa birliği, sınır
ermenistan, azerbaycan, avrupa birliği, sınır
Avrupa Birliği, 'Azerbaycan ile sınırların belirlenmesi için' Ermenistan'a misyon gönderiyor
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Avrupa Birliği (AB) liderleri, Azerbaycan ile sınırlarını belirleme konusunda yardım etmek için Ermenistan'a 'sivil bir AB misyonu' gönderileceğini belirtti.
Prag'daki Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısı kapsamında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel arasında gerçekleştirilen toplantının ardından yapılan açıklamada, kurulacak AB sivil misyonunun Ermenistan'da Ekim ayından itibaren en fazla iki ay süreyle faaliyet göstereceği kaydedildi.
Açıklamada "Ermenistan, Azerbaycan sınırında sivil bir AB misyonunun çalışma yürütmesini destekleme konusunda uzlaştı. Azerbaycan da bu misyonla ilgili olduğu ölçüde işbirliği yapmayı kabul etti" denilerek, misyonun görevinin 'güven inşa etmek ve sınır komisyonlarına katkıda bulunmak' olduğu belirtildi.
Ayrıca, Ermenistan ve Azerbaycan'ın Birleşmiş Milletler Anlaşması'na ve her iki ülkenin de birbirlerinin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini resmen tanıdığı 1991 Alma Ata Deklarasyonu'na bağlılıklarını teyit ettikleri vurgulandı.