https://sputniknews.com.tr/20221007/arastirma-ruslarin-yuzde-80i-putinin-gorevinde-basarili-oldugunu-dusunuyor-1062081704.html
Araştırma: Rusların yüzde 80'i Putin'in görevinde başarılı olduğunu düşünüyor
Araştırma: Rusların yüzde 80'i Putin'in görevinde başarılı olduğunu düşünüyor
Rusya Kamuoyu Vakfı (FOM) tarafından yapılan ankete göre, Rusların çoğunluğu (yüzde 80) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görevinde başarılı olduğunu... 07.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-07T18:46+0300
2022-10-07T18:46+0300
2022-10-07T18:46+0300
dünya
rusya
vladimir putin
araştırma
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Ankete katılanların yüzde 80'i Putin’in görevinde başarılı olduğunu, yüzde 11'i soruyu yanıtlamakta zorlandığını, yüzde 9'u ise başarısız bulduğunu belirtti.Devlet başkanına güven konusundaki soruya ise katılımcıların yüzde 78’i Putin’e güvendiğini, yüzde 13’ü güvenmediğini, yüzde 9’u ise yanıt vermekte zorlandığını ifade etti.30 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında Rusya'nın 53 bölgesindeki 104 yerleşim yerinde FOM tarafından yüz yüze yapılan ankete 18 yaş ve üzeri 1500 kişi katıldı.
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rusya, vladimir putin, araştırma
rusya, vladimir putin, araştırma
Araştırma: Rusların yüzde 80'i Putin'in görevinde başarılı olduğunu düşünüyor
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Rusya Kamuoyu Vakfı (FOM) tarafından yapılan ankete göre, Rusların çoğunluğu (yüzde 80) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görevinde başarılı olduğunu düşünüyor.
Ankete katılanların yüzde 80'i Putin’in görevinde başarılı olduğunu, yüzde 11'i soruyu yanıtlamakta zorlandığını, yüzde 9'u ise başarısız bulduğunu belirtti.
Devlet başkanına güven konusundaki soruya ise katılımcıların yüzde 78’i Putin’e güvendiğini, yüzde 13’ü güvenmediğini, yüzde 9’u ise yanıt vermekte zorlandığını ifade etti.
30 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında Rusya'nın 53 bölgesindeki 104 yerleşim yerinde FOM tarafından yüz yüze yapılan ankete 18 yaş ve üzeri 1500 kişi katıldı.