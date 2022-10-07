https://sputniknews.com.tr/20221007/arastirma-ruslarin-yuzde-80i-putinin-gorevinde-basarili-oldugunu-dusunuyor-1062081704.html

Araştırma: Rusların yüzde 80'i Putin'in görevinde başarılı olduğunu düşünüyor

Araştırma: Rusların yüzde 80'i Putin'in görevinde başarılı olduğunu düşünüyor

Rusya Kamuoyu Vakfı (FOM) tarafından yapılan ankete göre, Rusların çoğunluğu (yüzde 80) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görevinde başarılı olduğunu... 07.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-07T18:46+0300

2022-10-07T18:46+0300

2022-10-07T18:46+0300

dünya

rusya

vladimir putin

araştırma

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Ankete katılanların yüzde 80'i Putin’in görevinde başarılı olduğunu, yüzde 11'i soruyu yanıtlamakta zorlandığını, yüzde 9'u ise başarısız bulduğunu belirtti.Devlet başkanına güven konusundaki soruya ise katılımcıların yüzde 78’i Putin’e güvendiğini, yüzde 13’ü güvenmediğini, yüzde 9’u ise yanıt vermekte zorlandığını ifade etti.30 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında Rusya'nın 53 bölgesindeki 104 yerleşim yerinde FOM tarafından yüz yüze yapılan ankete 18 yaş ve üzeri 1500 kişi katıldı.

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rusya, vladimir putin, araştırma