https://sputniknews.com.tr/20221007/anadolu-efes-euroleaguee-galibiyetle-basladi-1062085787.html
Anadolu Efes EuroLeague'e galibiyetle başladı
Anadolu Efes EuroLeague'e galibiyetle başladı
Anadolu Efes, THY EuroLeague'de yeni sezonun ilk maçında Kızılyıldız'ı 72-59 mağlup etti. 07.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-07T22:27+0300
2022-10-07T22:27+0300
2022-10-07T22:28+0300
spor
anadolu efes
thy euroleague
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Anadolu Efes, THY EuroLeague'de sezonun ilk maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda Kızılyıldız'la karşılaştı.Karşılaşmanın ilk çeyreğini 17-14 önde kapatan Anadolu Efes, devreye 35-34 üstün girdi.Mücadelenin üçüncü çeyreğini 56-50 önde tamamlayan lacivert-beyazlılar, maçın son çeyreğinde de üstünlüğünü korudu ve karşılaşmadan 72-59 galip ayrıldı.Anadolu Efes, EuroLeague'in 2. haftasında Monako'ya konuk olacak.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
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MIA „Rosiya Segodnya“
anadolu efes, thy euroleague
anadolu efes, thy euroleague
Anadolu Efes EuroLeague'e galibiyetle başladı
22:27 07.10.2022 (güncellendi: 22:28 07.10.2022) Abone ol
Anadolu Efes, THY EuroLeague'de yeni sezonun ilk maçında Kızılyıldız'ı 72-59 mağlup etti.
Anadolu Efes, THY EuroLeague'de sezonun ilk maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda Kızılyıldız'la karşılaştı.
Karşılaşmanın ilk çeyreğini 17-14 önde kapatan Anadolu Efes, devreye 35-34 üstün girdi.
Mücadelenin üçüncü çeyreğini 56-50 önde tamamlayan lacivert-beyazlılar, maçın son çeyreğinde de üstünlüğünü korudu ve karşılaşmadan 72-59 galip ayrıldı.
Anadolu Efes, EuroLeague'in 2. haftasında Monako'ya konuk olacak.