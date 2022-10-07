https://sputniknews.com.tr/20221007/almanya-ukraynali-multecilerin-sayisi-1-milyonu-gecti-bu-kadar-insana-bakmak-buyuk-caba-gerektirir-1062084260.html

Almanya: Ukraynalı mültecilerin sayısı 1 milyonu geçti, bu kadar insana bakmak büyük çaba gerektirir

Almanya: Ukraynalı mültecilerin sayısı 1 milyonu geçti, bu kadar insana bakmak büyük çaba gerektirir

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser , Almanya'ya ulaşan Ukraynalı mültecilerin sayısının 1 milyonu geçtiği bildirildi. 07.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-07T20:24+0300

2022-10-07T20:24+0300

2022-10-07T20:24+0300

ukrayna krizi

almanya

mülteci

ukrayna

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Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser T-online internet sayfasına yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan 1 milyon 2 bin 763 mültecinin kayıt edildiğini belirtti.Bu kadar insana bakmanın büyük bir insani çaba gerektirdiğini aktaran Faeser, "Ukraynalı birçok kadın ve çocuğun hayatını kurtardık." ifadesini kullandıFaeser şimdiye kadar bu büyük görevin iyi bir şekilde üstesinden geldiklerini vurguladı."Savaş ne kadar uzun sürerse, bu kadar çok mülteciyi barındırmak ve onlara bakmak o kadar zorlaşıyor." diyen Faeser, burada büyük bir yük üstlenen yerel yönetimlerin yanında olduklarını kaydetti.İçişleri Bakanı Faeser Ukrayna’nın yanı sıra Akdeniz ve Balkanlar üzerindeki güzergahtan yeniden çok sayıda sığınmacının Avrupa'ya doğru geldiğini belirterek, "Bundan endişe duyuyorum." açıklamasında bulundu.Faeser, mültecilere yönelik yardımları en iyi şekilde koordine etmek için yerel ve eyaletlerin temsilcilerinin yer alacağı bir mülteci zirvesinin yapılacağı bilgisini paylaştı.

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