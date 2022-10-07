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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221007/almanya-ukraynali-multecilerin-sayisi-1-milyonu-gecti-bu-kadar-insana-bakmak-buyuk-caba-gerektirir-1062084260.html
Almanya: Ukraynalı mültecilerin sayısı 1 milyonu geçti, bu kadar insana bakmak büyük çaba gerektirir
Almanya: Ukraynalı mültecilerin sayısı 1 milyonu geçti, bu kadar insana bakmak büyük çaba gerektirir
Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser , Almanya'ya ulaşan Ukraynalı mültecilerin sayısının 1 milyonu geçtiği bildirildi. 07.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-07T20:24+0300
2022-10-07T20:24+0300
ukrayna krizi
almanya
mülteci
ukrayna
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Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser T-online internet sayfasına yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan 1 milyon 2 bin 763 mültecinin kayıt edildiğini belirtti.Bu kadar insana bakmanın büyük bir insani çaba gerektirdiğini aktaran Faeser, "Ukraynalı birçok kadın ve çocuğun hayatını kurtardık." ifadesini kullandıFaeser şimdiye kadar bu büyük görevin iyi bir şekilde üstesinden geldiklerini vurguladı."Savaş ne kadar uzun sürerse, bu kadar çok mülteciyi barındırmak ve onlara bakmak o kadar zorlaşıyor." diyen Faeser, burada büyük bir yük üstlenen yerel yönetimlerin yanında olduklarını kaydetti.İçişleri Bakanı Faeser Ukrayna’nın yanı sıra Akdeniz ve Balkanlar üzerindeki güzergahtan yeniden çok sayıda sığınmacının Avrupa'ya doğru geldiğini belirterek, "Bundan endişe duyuyorum." açıklamasında bulundu.Faeser, mültecilere yönelik yardımları en iyi şekilde koordine etmek için yerel ve eyaletlerin temsilcilerinin yer alacağı bir mülteci zirvesinin yapılacağı bilgisini paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20220620/isvicre-yoruldu-polonya-destekleri-kesiyor-ukraynali-multeciler-avrupada-ne-durumda-1057671641.html
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almanya, mülteci, ukrayna
almanya, mülteci, ukrayna

Almanya: Ukraynalı mültecilerin sayısı 1 milyonu geçti, bu kadar insana bakmak büyük çaba gerektirir

20:24 07.10.2022
© REUTERS / Hannah McKayUkrayna - sığınmacı
Ukrayna - sığınmacı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2022
© REUTERS / Hannah McKay
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Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser , Almanya'ya ulaşan Ukraynalı mültecilerin sayısının 1 milyonu geçtiği bildirildi.
Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser T-online internet sayfasına yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan 1 milyon 2 bin 763 mültecinin kayıt edildiğini belirtti.
Bu kadar insana bakmanın büyük bir insani çaba gerektirdiğini aktaran Faeser, "Ukraynalı birçok kadın ve çocuğun hayatını kurtardık." ifadesini kullandı
Faeser şimdiye kadar bu büyük görevin iyi bir şekilde üstesinden geldiklerini vurguladı.
"Savaş ne kadar uzun sürerse, bu kadar çok mülteciyi barındırmak ve onlara bakmak o kadar zorlaşıyor." diyen Faeser, burada büyük bir yük üstlenen yerel yönetimlerin yanında olduklarını kaydetti.
İçişleri Bakanı Faeser Ukrayna’nın yanı sıra Akdeniz ve Balkanlar üzerindeki güzergahtan yeniden çok sayıda sığınmacının Avrupa'ya doğru geldiğini belirterek, "Bundan endişe duyuyorum." açıklamasında bulundu.
Faeser, mültecilere yönelik yardımları en iyi şekilde koordine etmek için yerel ve eyaletlerin temsilcilerinin yer alacağı bir mülteci zirvesinin yapılacağı bilgisini paylaştı.
Ukraynalı sığınmacılar - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2022
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