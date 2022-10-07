https://sputniknews.com.tr/20221007/aksener-kapanan-yaralarla-degil-kanayan-yaralarla-ugrasalim-1062059215.html

Akşener: Kapanan yaralarla değil, kanayan yaralarla uğraşalım

Akşener: Kapanan yaralarla değil, kanayan yaralarla uğraşalım

CHP’nin başörtüsü teklifini ve AK Parti’nin Anayasa hamlesini değerlendiren İYİ Parti lideri Meral Akşener, “Kapanmış yaraların üzerinde konuşmayı doğru... 07.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-07T11:16+0300

2022-10-07T11:16+0300

2022-10-07T11:16+0300

politika

türkiye

iyi parti

meral akşener

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

başörtüsü

başörtüsü yasağı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/17/1061570261_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_d5350e826e6a85aa9f72bac5de7a2e5d.jpg

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile birlikte ziyaret ettiği Sözcü gazetesinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne yasal güvence getirilmesi teklifi üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anayasal düzenleme çağrısı yapmasıyla başlayan tartışmayı değerlendiren Akşener “Kapanmış yaraların üzerinde konuşmayı doğru bulmadığımı ifade etmek isterim” ifadesini kullandı. Türkiye'de çok fazla kanayan yana bulunduğuna dikkat çeken Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:“Bir kadının başını örterek ya da açarak gezmesi insan hakkıdır” diyen Akşener, bununla ilgili bir problemleri bulunmadığını vurguladı. Akşener, “Başörtüsüne dair geçmişte yaşananlar yanlıştı. O yanlışlığı da bağıra bağıra ifade edenlerden birisiyim. Ama o konunun artık problem olmaması, gündemimizden çıkması söz konusu. Hatta başörtüsüyle Meclis'e girecek olan kadın milletvekilleriyle ilgili görüşmeyi Sayın Cemil Çiçek'in isteğiyle ben yönettim. Sayın Kılıçdaroğlu genel başkandı. Kendisiyle de konuşarak hiçbir probleme, incitmeye sebep vermeden yönettik ve o iş de bitti… Temel prensip olarak elbette hakkın hukukun yanındayız. Biz gıdaya erişim gibi kanayan yaraları konuşmak durumundayız.” dedi.Türkiye'nin acil çözüm bekleyen sorunları bulunduğuna dikkat çeken Akşener şu önerilerde bulundu:Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olabilmesi için seçimin erkene alınmasına dair tartışmalarla ilgili de konuşan Akşener, şu ifadeleri kullandı:Sigarayı bıraktı 13 kilo zayıfladıİYİ Parti lideri Akşener, yoğun siyasi faaliyetlerinin arasında beslenmesine ve sağlığına nasıl dikkat ettiği yönündeki bir soruya da yanıt verdi. Bir süredir yurt gezilerinde ikram edilen yöresel yemekleri “Diyet yapıyorum” diyerek reddetmek zorunda kalan Akşener, 13 kilo verip 81 kilodan 68 kiloya düştüğünü vurguladı.Yoğun çalışmaları sırasında dahi diyet programına harfiyen uyduğunu kaydeden Meral Akşener, diyetisyen Şeyda Coşkun'un Instagram üzerinden kendisini adım adım takip ettiğini ve yönlendirdiğini anlattı. Akşener hayatındaki bir diğer önemli değişikliğin de sigarayı bırakması olduğunu vurguladı. Günde 2.5 paket tükettiği sigaraya veda ettiğini belirtti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, iyi parti, meral akşener, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), başörtüsü, başörtüsü yasağı