AK Partili Özhaseki: Türkiye temizlendi, sınır ötesinde belli bir kilometreye kadar gittik

"Lise çağlarında öğretmenlerimizi dinlerken, değişik vesilelerle seminerlere gittiğimizde büyük abilerimiz hep derlerdi ki, 'Bu ülkenin üç tarafı denizle ama dört tarafı düşmanla çevrili'. Kendi kendime derdim ki, 'Bu abilerimiz, öğretmenlerimiz biraz paranoyak mıdır, nedir? Niye her tarafımız düşmanlarla çevrili olsun ki'. Ama gördüm ki emin olun dört tarafımız değil, dört bir tarafımız düşmanlarla çevrili. Bunun farkına vardık, bunu biliyoruz. Birçok zorluğumuz var. İnançlarımızdan kaynaklanan zorluklarımız var. Bizim inançlarımıza tahammül edemiyorlar. Tarihten üstlendiğimiz misyondan dolayı bize karşıtlıklar var, düşmanlıklar var. Elbette biz gönül coğrafyamıza yüzlerce yıl boyunca liderlik yapmış bir ülkeyiz. Bizim büyümemizi istemiyorlar, güçlenmemizi istemiyorlar. Bu ülke Avrupa Birliği ülkeleri ile Amerika ile at başı konuşulan ve her bir göstergesi tartışılan bir ülke haline geldi."