https://sputniknews.com.tr/20221007/ak-partili-ozhaseki--turkiye-temizlendi-sinir-otesinde-belli-bir-kilometreye-kadar-gittik-1062050612.html

AK Partili Özhaseki: Türkiye temizlendi, sınır ötesinde belli bir kilometreye kadar gittik

AK Partili Özhaseki: Türkiye temizlendi, sınır ötesinde belli bir kilometreye kadar gittik

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Türkiye temizlendi. Sınır ötesinde belli bir kilometreye kadar gittik. Şimdi kendi inlerine kadar 150... 07.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-07T01:23+0300

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mehmet özhaseki

türkiye

ak parti

fetö

pkk

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri Şeker'in Turhal Şeker Fabrikası'nda düzenlediği 89. pancar alım ve şeker üretim kampanyası töreninde, Turhal Şeker Fabrikası'nın Cumhuriyetin ilk yıllarında kuruluşunu tamamladığını söyledi.Turhal Şeker Fabrikası'nın iftihar vesileleri ve Anadolu'daki kalkınmanın temel taşlarından biri olduğuna işaret eden Özhaseki, "Rahmetli Celal Bayar iktisat vekiliyken 1933 yılında gelip temelini atar. 1 sene 2 ay gibi süre içerisinde fabrika tamamlanır ve üretime başlar. Yıllarca devam eder. Nihayetinde özelleştirmede 2018 yılında tam kapanmak üzereyken, herkesin de birçok dedikodusunu yaptığı ortamda Kayseri Şeker ile birlikte hareket etmeye başlar. Üç fabrika şimdi birlikte çalışıyor. Bununla iftihar ediyoruz" diye konuştu.Türkiye'nin zor bir ülke olduğunu belirten Özhaseki, şöyle devam etti:Özhaseki, fitne odaklarının bitmediğini ifade ederek, "Neredeyse 50 yıl kadar önce başımıza bir PKK belasını sardılar. Neredeyse 50 yıl önce başımıza sinsi bir FETÖ belasını sardılar. Son yıllarda IŞİD diye, DHKP-C diye bir sürü örgütler de boy gösterip duruyor. Bu belayla hamdolsun uğraştık ve artık ülkede huzur var" değerlendirmesini yaptı.Özhaseki, "Onlara huzur yok. Huzur da bulamayacaklar. Türkiye temizlendi. Sınır ötesinde belli bir kilometreye kadar gittik. Şimdi kendi inlerine kadar 150 kilometre gidiyoruz, tek tek bulup orada bombalıyoruz, imha ediyoruz, sonra dönüp geliyoruz. Neden? Ülkemize başka türlü gelip, sızma yapıp bir evladımızı daha şehit etmesinler diye. Bu mücadeleler kolay olmuyor" dedi.FETÖ ile yıllarca mücadele edildiğini ve bu belanın altından kalktıklarını anlatan Özhaseki, "Öyle sinsi bir örgüt ki herkesi din tarafından avlamışlar. Garibanların çocuklarını almışlar, zenginlerin de zekatını alıp birleştirmişler ve devletin en iyi yerlerine doğru sızmışlar" dedi."Bu 50 yıl boyunca gizlice yaptıkları faaliyet, en sonunda 15 Temmuz gibi bir gecede tüm gerçekliğiyle, çıplaklığıyla herkesin önüne çıktı" diyen Mehmet Özhaseki, sözlerini şöyle tamamladı:

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mehmet özhaseki, ak parti, fetö, pkk