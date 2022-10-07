https://sputniknews.com.tr/20221007/ahmet-hakan-sokak-roportajlari-yasaklansin-1062057309.html
Ahmet Hakan: Sokak röportajları yasaklansın
Ahmet Hakan: Sokak röportajları yasaklansın
Ahmet Hakan, "Hayatımda hiçbir zaman yasakçı bir tutumum olmadı. Tek istisnası var bunun: Sokak röportajları. Yasaklansın istiyorum bu röportajlar" ifadelerini... 07.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-07T09:48+0300
2022-10-07T09:48+0300
2022-10-07T09:48+0300
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ahmet hakan
röportajlar
röportaj
yasak
chp
başörtüsü
iyi parti
seçim
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Komşuyu komşuya, anayı oğula, amcayı yeğene, dayıyı bütün mahalleye, mahalleyi şehre, şehri ülkeye düşman eden bir fitne odağı sokak röportajları. Öfke, nefret, kin duyguları ekiliyor tüm topluma bu sözüm ona röportajlarda. Nasıl edilir, nasıl yapılır bilmiyorum ama ülkemizin esenliği açısından eline mikrofon alanın dayıları birbirine kırdırdığı bu zıpırlığa bir son vermenin vakti geldi de geçiyor. Yasaklansın istiyorum bu röportajlar" ifadelerini kullandı.'CHP’den İYİ Parti’ye doğru bir kaçış olabilir'Öte yandan Ahmet Hakan, bugün kaleme aldığı yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “başörtüsü” çıkışını eleştirdi, “Durup dururken korkunç bir yenilgi duygusunu tattı taban. Üstelik tam da zafere sonsuz inandırılmışken. Kısa sürede toparlayamazsa... Bu iş Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığını bile tehlikeye sokacak bir boyut taşıyor gibi” diyen Hakan, “Milletvekilliği seçiminde CHP’den İYİ Parti’ye doğru bir kaçış olabilir. ‘Kemal Bey’le olmuyor, kurtar bizi Meral abla’ olayı yani” diye yazdı.
https://sputniknews.com.tr/20220324/sokak-roportajinda-cumhurbaskani-erdogana-hakaret-eden-kisi-tutuklandi-1055011264.html
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türkiye, ahmet hakan, röportajlar, röportaj, yasak, chp, başörtüsü, iyi parti, seçim
türkiye, ahmet hakan, röportajlar, röportaj, yasak, chp, başörtüsü, iyi parti, seçim
Ahmet Hakan: Sokak röportajları yasaklansın
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Ahmet Hakan, "Hayatımda hiçbir zaman yasakçı bir tutumum olmadı. Tek istisnası var bunun: Sokak röportajları. Yasaklansın istiyorum bu röportajlar" ifadelerini kullandı.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Komşuyu komşuya, anayı oğula, amcayı yeğene, dayıyı bütün mahalleye, mahalleyi şehre, şehri ülkeye düşman eden bir fitne odağı sokak röportajları. Öfke, nefret, kin duyguları ekiliyor tüm topluma bu sözüm ona röportajlarda. Nasıl edilir, nasıl yapılır bilmiyorum ama ülkemizin esenliği açısından eline mikrofon alanın dayıları birbirine kırdırdığı bu zıpırlığa bir son vermenin vakti geldi de geçiyor. Yasaklansın istiyorum bu röportajlar" ifadelerini kullandı.
'CHP’den İYİ Parti’ye doğru bir kaçış olabilir'
Öte yandan Ahmet Hakan, bugün kaleme aldığı yazısında
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’
nun “başörtüsü” çıkışını eleştirdi, “Durup dururken korkunç bir yenilgi duygusunu tattı taban. Üstelik tam da zafere sonsuz inandırılmışken. Kısa sürede toparlayamazsa... Bu iş Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığını bile tehlikeye sokacak bir boyut taşıyor gibi” diyen Hakan, “Milletvekilliği seçiminde CHP’den İYİ Parti’ye doğru bir kaçış olabilir. ‘Kemal Bey’le olmuyor, kurtar bizi Meral abla’ olayı yani
” diye yazdı.