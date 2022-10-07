https://sputniknews.com.tr/20221007/abdde-proud-boys-grubunun-iki-numarasi-kongre-baskini-suclamalarini-kabul-etti-1062054482.html

ABD'de Proud Boys grubunun iki numarası Kongre baskını suçlamalarını kabul etti

ABD'de Proud Boys grubunun iki numarası Kongre baskını suçlamalarını kabul etti

ABD’de 6 Ocak 2021’deki Kongre baskınında etkin rol oynayan aşırı sağcı grup Proud Boys'un iki numarası Jeremy Bertino, haklarında açılan 'kışkırtıcı komplo'... 07.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-07T04:35+0300

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2022-10-07T04:58+0300

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Proud Boys lideri Henry Enrique Tarrio'nun sağ kolu olan Jeremy Bertino, çıkarıldığı Washington ABD Bölge Mahkemesinde Kongre baskınındaki rolü nedeniyle hakkındaki kışkırtıcı komplo suçlamasını kabul etti.43 yaşındaki Bertino’nun savcılarla anlaşması tarihi dava için büyük kazanım olarak görülürken Adalet Bakanlığı için de Tarrio ve diğer 4 Proud Boys üyesine karşı potansiyel kilit bir tanık olabileceği kaydediliyor.Savcıların, Bertino ile ifadesinde 'önemli bir işbirliği' sağlaması halinde cezasında indirim talep etme ve kendisini Adalet Bakanlığı tanık koruma programına dahil etme konusunda anlaştıkları ifade ediliyor.Grup lideri Tarrio ve diğer üyelerin söz konusu suçlamalarla ilgili yargılanmasına aralıkta başlanacak.Federal savcılar, Proud Boys grubunun eski üst düzey lideri Henry Enrique Tarrio ve 4 üyesi hakkında "ABD Başkanı Joe Biden'in 2020 seçim zaferinin Kongre tarafından onaylanmasını engellemek için başkent Washington'da koordineli bir saldırıda kışkırtıcı komplo kurmak" suçlamasıyla 7 Haziran’da dava açmıştı.Grup üyeleri, mahkemedeki ilk ifadelerinde haklarındaki suçlamaları reddetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220607/abdde-kongre-baskini-faillerinden-proud-boys-uyeleri-kiskirtici-komplo-kurmakla-suclandi-1057066660.html

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abd, kongre binası, kongre, kongre baskını, proud boys, donald trump, joe biden