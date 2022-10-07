Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20221007/2022-nobel-baris-odulunun-kazanani-belli-oldu-1062063225.html
2022 Nobel Barış Ödülü'nün kazananları belli oldu
2022 Nobel Barış Ödülü'nün kazananları belli oldu
Geçen yıl iki gazeteciye verilen Nobel Barış Ödülü'ne bu yıl Belaruslu aktivist Bialitski ile Rusya ve Ukrayna'dan iki örgüt layık görüldü. 07.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-07T12:10+0300
2022-10-07T13:01+0300
nobel barış ödülü
yaşam
rusya
ukrayna
belarus
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/07/1062064165_0:118:3078:1849_1920x0_80_0_0_0cfcd38ef1ca4e3eadda0bfee815ae0c.jpg
2022 Nobel Barış Ödülü, Belarus'tan aktivist Ales Bialiatski ile Rusya ile Ukrayna'dan sırasıyla 'Memorial' ve 'Center for Civil Liberties' örgütlerine verildi.Nobel Akademisi bu kararlarının gerekçesi olarak söz konusu kişi ve kurumların 'gücü eleştirmek ve vatandaşların temel haklarını korumak için üstün çaba harcamasını' gösterdi.'Memorial' örgütü Rusya'da 'yabancı ajan' kabul ediliyor.Nobel Barış Ödülü'ne geçen yıl da 329 aday içinden iki gazeteci, Filipinler'den Maria Ressa ve Rusya'dan Dmitriy Muratov layık görülmüştü.Ödül 1901 yılından bu yana veriliyor 2020'de Nobel Barış Ödülü'nün sahibi Dünya Gıda Programı olurken, 2019'da Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali almıştı. Nobel Barış Ödülü'nün geçmiş yıllardaki kazananları arasında eski ABD Başkanı Barack Obama, Filistinli lider Yasir Arafat, Myanmar'ın devrik lideri Aung San Suu Çii, eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger yer alıyor. Ödül, ilk defa 1901 yılında Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin kuruluşuna katkılarından ötürü Frederic Passy ile birinci Evrensel Barış Kongresi'nin organizatörlerinden Henry Dunant'a verilmişti. Pakistanlı aktivist Malala Yusufzay, 17 yaşındayken ödüle layık görülerek Nobel Barış Ödülü'nü kazanan en genç kişi olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20211008/2021-nobel-baris-odulu-iki-gazeteciye-verildi-1049641040.html
https://sputniknews.com.tr/20211128/malala-taliban-tarafindan-basindan-vurulmasindan-9-yil-sonra-oxford-diplomasini-aldi-1051226722.html
rusya
ukrayna
belarus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/07/1062064165_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_3ed5f9b47c0a43f9ddd706e72f1c6f34.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nobel barış ödülü, rusya, ukrayna, belarus
nobel barış ödülü, rusya, ukrayna, belarus

2022 Nobel Barış Ödülü'nün kazananları belli oldu

12:10 07.10.2022 (güncellendi: 13:01 07.10.2022)
© AFP 2022 / JONATHAN NACKSTRANDNobel
Nobel - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2022
© AFP 2022 / JONATHAN NACKSTRAND
Abone olTelegram
Geçen yıl iki gazeteciye verilen Nobel Barış Ödülü'ne bu yıl Belaruslu aktivist Bialitski ile Rusya ve Ukrayna'dan iki örgüt layık görüldü.
2022 Nobel Barış Ödülü, Belarus'tan aktivist Ales Bialiatski ile Rusya ile Ukrayna'dan sırasıyla 'Memorial' ve 'Center for Civil Liberties' örgütlerine verildi.
Nobel Akademisi bu kararlarının gerekçesi olarak söz konusu kişi ve kurumların 'gücü eleştirmek ve vatandaşların temel haklarını korumak için üstün çaba harcamasını' gösterdi.
'Memorial' örgütü Rusya'da 'yabancı ajan' kabul ediliyor.
Nobel Barış Ödülü'ne geçen yıl da 329 aday içinden iki gazeteci, Filipinler'den Maria Ressa ve Rusya'dan Dmitriy Muratov layık görülmüştü.
2021 Nobel Barış Ödülü'ne iki gazeteci, Filipinler'den Maria Ressa ve Rusya'dan Dmitriy Muratov layık görüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2021
DÜNYA
2021 Nobel Barış Ödülü, iki gazeteciye verildi
8 Ekim 2021, 12:21

Ödül 1901 yılından bu yana veriliyor

2020'de Nobel Barış Ödülü'nün sahibi Dünya Gıda Programı olurken, 2019'da Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali almıştı. Nobel Barış Ödülü'nün geçmiş yıllardaki kazananları arasında eski ABD Başkanı Barack Obama, Filistinli lider Yasir Arafat, Myanmar'ın devrik lideri Aung San Suu Çii, eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger yer alıyor.
Ödül, ilk defa 1901 yılında Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin kuruluşuna katkılarından ötürü Frederic Passy ile birinci Evrensel Barış Kongresi'nin organizatörlerinden Henry Dunant'a verilmişti.
Pakistanlı aktivist Malala Yusufzay, 17 yaşındayken ödüle layık görülerek Nobel Barış Ödülü'nü kazanan en genç kişi olmuştu.
Malala Yusufzay, Oxford Üniversitesi'nden felsefe, siyaset ve ekonomi derecesiyle mezun olmasına dair fotoğrafları sosyal medyada paylaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2021
DÜNYA
Malala, Taliban tarafından başından vurulmasından 9 yıl sonra Oxford diplomasını aldı
28 Kasım 2021, 15:54
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала