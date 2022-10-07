https://sputniknews.com.tr/20221007/2022-nobel-baris-odulunun-kazanani-belli-oldu-1062063225.html
2022 Nobel Barış Ödülü'nün kazananları belli oldu
2022 Nobel Barış Ödülü'nün kazananları belli oldu
Geçen yıl iki gazeteciye verilen Nobel Barış Ödülü'ne bu yıl Belaruslu aktivist Bialitski ile Rusya ve Ukrayna'dan iki örgüt layık görüldü. 07.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-07T12:10+0300
2022-10-07T12:10+0300
2022-10-07T13:01+0300
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2022 Nobel Barış Ödülü, Belarus'tan aktivist Ales Bialiatski ile Rusya ile Ukrayna'dan sırasıyla 'Memorial' ve 'Center for Civil Liberties' örgütlerine verildi.Nobel Akademisi bu kararlarının gerekçesi olarak söz konusu kişi ve kurumların 'gücü eleştirmek ve vatandaşların temel haklarını korumak için üstün çaba harcamasını' gösterdi.'Memorial' örgütü Rusya'da 'yabancı ajan' kabul ediliyor.Nobel Barış Ödülü'ne geçen yıl da 329 aday içinden iki gazeteci, Filipinler'den Maria Ressa ve Rusya'dan Dmitriy Muratov layık görülmüştü.Ödül 1901 yılından bu yana veriliyor 2020'de Nobel Barış Ödülü'nün sahibi Dünya Gıda Programı olurken, 2019'da Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali almıştı. Nobel Barış Ödülü'nün geçmiş yıllardaki kazananları arasında eski ABD Başkanı Barack Obama, Filistinli lider Yasir Arafat, Myanmar'ın devrik lideri Aung San Suu Çii, eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger yer alıyor. Ödül, ilk defa 1901 yılında Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin kuruluşuna katkılarından ötürü Frederic Passy ile birinci Evrensel Barış Kongresi'nin organizatörlerinden Henry Dunant'a verilmişti. Pakistanlı aktivist Malala Yusufzay, 17 yaşındayken ödüle layık görülerek Nobel Barış Ödülü'nü kazanan en genç kişi olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20211008/2021-nobel-baris-odulu-iki-gazeteciye-verildi-1049641040.html
https://sputniknews.com.tr/20211128/malala-taliban-tarafindan-basindan-vurulmasindan-9-yil-sonra-oxford-diplomasini-aldi-1051226722.html
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nobel barış ödülü, rusya, ukrayna, belarus
nobel barış ödülü, rusya, ukrayna, belarus
2022 Nobel Barış Ödülü'nün kazananları belli oldu
12:10 07.10.2022 (güncellendi: 13:01 07.10.2022) Abone ol
Geçen yıl iki gazeteciye verilen Nobel Barış Ödülü'ne bu yıl Belaruslu aktivist Bialitski ile Rusya ve Ukrayna'dan iki örgüt layık görüldü.
2022 Nobel Barış Ödülü, Belarus'tan aktivist Ales Bialiatski ile Rusya ile Ukrayna'dan sırasıyla 'Memorial' ve 'Center for Civil Liberties' örgütlerine verildi.
Nobel Akademisi bu kararlarının gerekçesi olarak söz konusu kişi ve kurumların 'gücü eleştirmek ve vatandaşların temel haklarını korumak için üstün çaba harcamasını' gösterdi.
'Memorial' örgütü Rusya'da 'yabancı ajan' kabul ediliyor.
Nobel Barış Ödülü'ne geçen yıl da 329 aday içinden iki gazeteci, Filipinler'den Maria Ressa ve Rusya'dan Dmitriy Muratov layık görülmüştü.
Ödül 1901 yılından bu yana veriliyor
2020'de Nobel Barış Ödülü'nün sahibi Dünya Gıda Programı olurken, 2019'da Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali almıştı. Nobel Barış Ödülü'nün geçmiş yıllardaki kazananları arasında eski ABD Başkanı Barack Obama, Filistinli lider Yasir Arafat, Myanmar'ın devrik lideri Aung San Suu Çii, eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger yer alıyor.
Ödül, ilk defa 1901 yılında Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin kuruluşuna katkılarından ötürü Frederic Passy ile birinci Evrensel Barış Kongresi'nin organizatörlerinden Henry Dunant'a verilmişti.
Pakistanlı aktivist Malala Yusufzay, 17 yaşındayken ödüle layık görülerek Nobel Barış Ödülü'nü kazanan en genç kişi olmuştu.