20. Devlet Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

© Kültür ve Turizm Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nce 3 ayrı kategoride düzenlenen yarışmada, seçici kurulun değerlendirdiği, 611 katılımcının 1451 eseri arasından 56 fotoğraf ödüle layık görüldü.
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© Kültür ve Turizm Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nce 3 ayrı kategoride düzenlenen yarışmada, seçici kurulun değerlendirdiği, 611 katılımcının 1451 eseri arasından 56 fotoğraf ödüle layık görüldü.
© Kültür ve Turizm Bakanlığı‘İnsan ve Yaşam’ kategorisinde 2 başarı ve 17 sergileme, ‘Doğal Hayat’ kategorisinde 3 başarı ve 16 sergileme, ‘Tarihi Yapılar’ kategorisinde ise 2 başarı ve 16 sergileme ödülünün verileceği yarışmada eser sahiplerine takdim edilecek toplam para ödülü ise 119 bin lira olacak.
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© Kültür ve Turizm Bakanlığı
‘İnsan ve Yaşam’ kategorisinde 2 başarı ve 17 sergileme, ‘Doğal Hayat’ kategorisinde 3 başarı ve 16 sergileme, ‘Tarihi Yapılar’ kategorisinde ise 2 başarı ve 16 sergileme ödülünün verileceği yarışmada eser sahiplerine takdim edilecek toplam para ödülü ise 119 bin lira olacak.
© Kültür ve Turizm BakanlığıYarışma sonuçlarına, http://guzelsanatlar.ktb.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.
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© Kültür ve Turizm Bakanlığı
Yarışma sonuçlarına, http://guzelsanatlar.ktb.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.
© Kültür ve Turizm BakanlığıÖdüle layık görülen eserlerin değerlendirmesini yapan akademisyen ve fotoğraf sanatçılarından oluşan seçici kurulda Prof. Emre İkizler, Dr. Sefa Ulukan, Celal Gezici ve Dilek Uyar ile Bakanlık temsilcisi olarak da Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Dr. Alper Özkan yer aldı. (Fotoğraf: Naci Eyyüpoğlu - Başarı Ödülü)
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© Kültür ve Turizm Bakanlığı
Ödüle layık görülen eserlerin değerlendirmesini yapan akademisyen ve fotoğraf sanatçılarından oluşan seçici kurulda Prof. Emre İkizler, Dr. Sefa Ulukan, Celal Gezici ve Dilek Uyar ile Bakanlık temsilcisi olarak da Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Dr. Alper Özkan yer aldı. (Fotoğraf: Naci Eyyüpoğlu - Başarı Ödülü)
© Kültür ve Turizm BakanlığıMurat Cacim- Başarı Ödülü
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© Kültür ve Turizm Bakanlığı
Murat Cacim- Başarı Ödülü
© Kültür ve Turizm BakanlığıUğur Kaygusuz- Başarı Ödülü
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© Kültür ve Turizm Bakanlığı
Uğur Kaygusuz- Başarı Ödülü