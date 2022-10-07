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20. Devlet Fotoğraf Yarışması sonuçlandı
20. Devlet Fotoğraf Yarışması sonuçlandı
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca, Türkiye'de fotoğraf sanatçılarının çalışmalarını desteklemek ve fotoğraf sanatının yaygınlaşmasını sağlamak üzere bu yıl 20.’si... 07.10.2022, Sputnik Türkiye
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fotoğraf yarışması
kültür ve turizm bakanlığı
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fotoğraf yarışması, фото, kültür ve turizm bakanlığı
fotoğraf yarışması, фото, kültür ve turizm bakanlığı

20. Devlet Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

14:29 07.10.2022 (güncellendi: 14:32 07.10.2022)
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca, Türkiye'de fotoğraf sanatçılarının çalışmalarını desteklemek ve fotoğraf sanatının yaygınlaşmasını sağlamak üzere bu yıl 20.’si düzenlenen Devlet Fotoğraf Yarışması'nın sonuçları açıklandı.
© Kültür ve Turizm Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nce 3 ayrı kategoride düzenlenen yarışmada, seçici kurulun değerlendirdiği, 611 katılımcının 1451 eseri arasından 56 fotoğraf ödüle layık görüldü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı&#x27;ndan yapılan açıklamaya göre, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nce 3 ayrı kategoride düzenlenen yarışmada, seçici kurulun değerlendirdiği, 611 katılımcının 1451 eseri arasından 56 fotoğraf ödüle layık görüldü. - Sputnik Türkiye
1/6
© Kültür ve Turizm Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nce 3 ayrı kategoride düzenlenen yarışmada, seçici kurulun değerlendirdiği, 611 katılımcının 1451 eseri arasından 56 fotoğraf ödüle layık görüldü.

© Kültür ve Turizm Bakanlığı‘İnsan ve Yaşam’ kategorisinde 2 başarı ve 17 sergileme, ‘Doğal Hayat’ kategorisinde 3 başarı ve 16 sergileme, ‘Tarihi Yapılar’ kategorisinde ise 2 başarı ve 16 sergileme ödülünün verileceği yarışmada eser sahiplerine takdim edilecek toplam para ödülü ise 119 bin lira olacak.
20. Devlet Fotoğraf Yarışması sonuçlandı - Sputnik Türkiye
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© Kültür ve Turizm Bakanlığı
‘İnsan ve Yaşam’ kategorisinde 2 başarı ve 17 sergileme, ‘Doğal Hayat’ kategorisinde 3 başarı ve 16 sergileme, ‘Tarihi Yapılar’ kategorisinde ise 2 başarı ve 16 sergileme ödülünün verileceği yarışmada eser sahiplerine takdim edilecek toplam para ödülü ise 119 bin lira olacak.
© Kültür ve Turizm BakanlığıYarışma sonuçlarına, http://guzelsanatlar.ktb.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.
20. Devlet Fotoğraf Yarışması sonuçlandı - Sputnik Türkiye
3/6
© Kültür ve Turizm Bakanlığı
Yarışma sonuçlarına, http://guzelsanatlar.ktb.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.
© Kültür ve Turizm BakanlığıÖdüle layık görülen eserlerin değerlendirmesini yapan akademisyen ve fotoğraf sanatçılarından oluşan seçici kurulda Prof. Emre İkizler, Dr. Sefa Ulukan, Celal Gezici ve Dilek Uyar ile Bakanlık temsilcisi olarak da Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Dr. Alper Özkan yer aldı. (Fotoğraf: Naci Eyyüpoğlu - Başarı Ödülü)
20. Devlet Fotoğraf Yarışması sonuçlandı - Sputnik Türkiye
4/6
© Kültür ve Turizm Bakanlığı
Ödüle layık görülen eserlerin değerlendirmesini yapan akademisyen ve fotoğraf sanatçılarından oluşan seçici kurulda Prof. Emre İkizler, Dr. Sefa Ulukan, Celal Gezici ve Dilek Uyar ile Bakanlık temsilcisi olarak da Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Dr. Alper Özkan yer aldı. (Fotoğraf: Naci Eyyüpoğlu - Başarı Ödülü)
© Kültür ve Turizm BakanlığıMurat Cacim- Başarı Ödülü
20. Devlet Fotoğraf Yarışması sonuçlandı - Sputnik Türkiye
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© Kültür ve Turizm Bakanlığı
Murat Cacim- Başarı Ödülü
© Kültür ve Turizm BakanlığıUğur Kaygusuz- Başarı Ödülü
20. Devlet Fotoğraf Yarışması sonuçlandı - Sputnik Türkiye
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© Kültür ve Turizm Bakanlığı
Uğur Kaygusuz- Başarı Ödülü
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