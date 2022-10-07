20. Devlet Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

© Kültür ve Turizm Bakanlığı ‘İnsan ve Yaşam’ kategorisinde 2 başarı ve 17 sergileme, ‘Doğal Hayat’ kategorisinde 3 başarı ve 16 sergileme, ‘Tarihi Yapılar’ kategorisinde ise 2 başarı ve 16 sergileme ödülünün verileceği yarışmada eser sahiplerine takdim edilecek toplam para ödülü ise 119 bin lira olacak.