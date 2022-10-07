İstanbul’un bilinmeyen toplu cellat mezarlığı

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Gaysuni Zade Mehmet Efendi Camii Haziresi'nin Beyoğlu’nda önemli bir konumda olduğunu ifade eden araştırmacı yazar Halid Develioğlu, “Buradaki hazirede ise İstanbul’da az yerde karşımıza çıkan cellat mezarlarından birisi var. Osmanlı döneminde çok fazla cellat mezarları vardı, ancak bunların zamanla kaybolduklarını biliyoruz. Genelde Eyüp Sultan’da bulunan cellat mezarları biliniyor. Buradaki yer herkesin çok bilmediği bir cellat mezarlığıdır" dedi.