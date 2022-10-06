https://sputniknews.com.tr/20221006/ukraynadan--g7-ulkeleri-ve-abye-rosatoma-yaptirim-uygulanmasi-cagrisi-1062034851.html
Ukrayna’dan G7 ülkeleri ve AB’ye Rosatom'a yaptırım uygulanması çağrısı
Ukrayna’dan G7 ülkeleri ve AB’ye Rosatom'a yaptırım uygulanması çağrısı
Ukrayna Enerji Bakanı Galuşçenko, G7 ülkeleri ve AB’ye Rosatom ve Rus nükleer endüstrisini bir sonraki yaptırım paketine dahil etmeleri çağrısında bulundu. 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T18:48+0300
2022-10-06T18:48+0300
2022-10-06T18:48+0300
ukrayna krizi
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yaptırım
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Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşçenko, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na (UAEA) Zaporojya Nükleer Santrali’nde Rus askeri veya sivil personelin varlığını meşrulaştırabilecek eylemlerden kaçınması çağrısı yaparak, G7 ülkeleri ve Avrupa Birliği'nden (AB) Rosatom ve Rus nükleer endüstrisini bir sonraki yaptırım paketine dahil etmelerini istedi.Galuşçenko, G7'ye daha önce Rosatom ve ona bağlı kurumları yaptırım listelerine dahil eden Ukrayna örneğini izlemesini önererek, “AB’ye üye ülkeler de dahil olmak üzere uluslararası ortaklarımıza, bir sonraki yaptırım paketine Rus nükleer endüstrisinin temsilcilerini dahil etme çağrısında bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.Galuşçenko, IAEA, G7 ülkelerinin ilgili bakanlıkları ve Avrupa Enerji Komiseri Kadri Simson'a mektuplar göndererek, Kiev’in Rusya Devlet Başkanı’nın Zaporojya Nükleer Santrali’nin faaliyetleri için ayrı bir tüzel kişilik oluşturulmasına ilişkin kararnamesini ‘uluslararası hukukun ağır bir ihlali olarak gördüğünü kaydetti.
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rosatom, ukrayna krizi, rusya, ab, enerji, yaptırım
rosatom, ukrayna krizi, rusya, ab, enerji, yaptırım
Ukrayna’dan G7 ülkeleri ve AB’ye Rosatom'a yaptırım uygulanması çağrısı
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Ukrayna Enerji Bakanı Galuşçenko, G7 ülkeleri ve AB’ye Rosatom ve Rus nükleer endüstrisini bir sonraki yaptırım paketine dahil etmeleri çağrısında bulundu.
Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşçenko, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na (UAEA) Zaporojya Nükleer Santrali’nde Rus askeri veya sivil personelin varlığını meşrulaştırabilecek eylemlerden kaçınması çağrısı yaparak, G7 ülkeleri ve Avrupa Birliği'nden (AB) Rosatom ve Rus nükleer endüstrisini bir sonraki yaptırım paketine dahil etmelerini istedi.
Galuşçenko, G7'ye daha önce Rosatom ve ona bağlı kurumları yaptırım listelerine dahil eden Ukrayna örneğini izlemesini önererek, “AB’ye üye ülkeler de dahil olmak üzere uluslararası ortaklarımıza, bir sonraki yaptırım paketine Rus nükleer endüstrisinin temsilcilerini dahil etme çağrısında bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.
Galuşçenko, IAEA, G7 ülkelerinin ilgili bakanlıkları ve Avrupa Enerji Komiseri Kadri Simson'a mektuplar göndererek, Kiev’in Rusya Devlet Başkanı’nın Zaporojya Nükleer Santrali’nin faaliyetleri için ayrı bir tüzel kişilik oluşturulmasına ilişkin kararnamesini ‘uluslararası hukukun ağır bir ihlali olarak gördüğünü kaydetti.