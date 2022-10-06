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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221006/ukraynadan--g7-ulkeleri-ve-abye-rosatoma-yaptirim-uygulanmasi-cagrisi-1062034851.html
Ukrayna’dan G7 ülkeleri ve AB’ye Rosatom'a yaptırım uygulanması çağrısı
Ukrayna’dan G7 ülkeleri ve AB’ye Rosatom'a yaptırım uygulanması çağrısı
Ukrayna Enerji Bakanı Galuşçenko, G7 ülkeleri ve AB’ye Rosatom ve Rus nükleer endüstrisini bir sonraki yaptırım paketine dahil etmeleri çağrısında bulundu. 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T18:48+0300
2022-10-06T18:48+0300
ukrayna krizi
rosatom
ukrayna krizi
rusya
ab
enerji
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Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşçenko, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na (UAEA) Zaporojya Nükleer Santrali’nde Rus askeri veya sivil personelin varlığını meşrulaştırabilecek eylemlerden kaçınması çağrısı yaparak, G7 ülkeleri ve Avrupa Birliği'nden (AB) Rosatom ve Rus nükleer endüstrisini bir sonraki yaptırım paketine dahil etmelerini istedi.Galuşçenko, G7'ye daha önce Rosatom ve ona bağlı kurumları yaptırım listelerine dahil eden Ukrayna örneğini izlemesini önererek, “AB’ye üye ülkeler de dahil olmak üzere uluslararası ortaklarımıza, bir sonraki yaptırım paketine Rus nükleer endüstrisinin temsilcilerini dahil etme çağrısında bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.Galuşçenko, IAEA, G7 ülkelerinin ilgili bakanlıkları ve Avrupa Enerji Komiseri Kadri Simson'a mektuplar göndererek, Kiev’in Rusya Devlet Başkanı’nın Zaporojya Nükleer Santrali’nin faaliyetleri için ayrı bir tüzel kişilik oluşturulmasına ilişkin kararnamesini ‘uluslararası hukukun ağır bir ihlali olarak gördüğünü kaydetti.
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rosatom, ukrayna krizi, rusya, ab, enerji, yaptırım
rosatom, ukrayna krizi, rusya, ab, enerji, yaptırım

Ukrayna’dan G7 ülkeleri ve AB’ye Rosatom'a yaptırım uygulanması çağrısı

18:48 06.10.2022
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinRosatom
Rosatom - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2022
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Ukrayna Enerji Bakanı Galuşçenko, G7 ülkeleri ve AB’ye Rosatom ve Rus nükleer endüstrisini bir sonraki yaptırım paketine dahil etmeleri çağrısında bulundu.
Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşçenko, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na (UAEA) Zaporojya Nükleer Santrali’nde Rus askeri veya sivil personelin varlığını meşrulaştırabilecek eylemlerden kaçınması çağrısı yaparak, G7 ülkeleri ve Avrupa Birliği'nden (AB) Rosatom ve Rus nükleer endüstrisini bir sonraki yaptırım paketine dahil etmelerini istedi.
Galuşçenko, G7'ye daha önce Rosatom ve ona bağlı kurumları yaptırım listelerine dahil eden Ukrayna örneğini izlemesini önererek, “AB’ye üye ülkeler de dahil olmak üzere uluslararası ortaklarımıza, bir sonraki yaptırım paketine Rus nükleer endüstrisinin temsilcilerini dahil etme çağrısında bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.
Galuşçenko, IAEA, G7 ülkelerinin ilgili bakanlıkları ve Avrupa Enerji Komiseri Kadri Simson'a mektuplar göndererek, Kiev’in Rusya Devlet Başkanı’nın Zaporojya Nükleer Santrali’nin faaliyetleri için ayrı bir tüzel kişilik oluşturulmasına ilişkin kararnamesini ‘uluslararası hukukun ağır bir ihlali olarak gördüğünü kaydetti.
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