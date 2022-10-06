https://sputniknews.com.tr/20221006/uefa-avrupa-maci-icin-marmaraydan-ek-sefer-1062021997.html
UEFA Avrupa maçı için Marmaray'dan ek sefer
UEFA Avrupa maçı için Marmaray'dan ek sefer
Fenerbahçe’nin Kadıköy’de UEFA Avrupa Ligi’nde AEK Larnaca ile oynayacağı maç için ek Marmaray seferleri koyuldu. 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T13:37+0300
2022-10-06T13:37+0300
2022-10-06T13:37+0300
türkiye
marmaray
uefa avrupa ligi
fenerbahçe
sefer
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Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam iç sahada AEK Larnaca ile oynayacağı maç için ek Marmaray seferleri koyuldu. Marmaray’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Bu akşam Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda 22.00’de başlayacak olan Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı nedeniyle, Halkalı-Gebze ve Gebze-Halkalı arasına dört adet ilave tren sefere konulmuştur. Fenerbahçe’ye başarılar dileriz” denildi.
https://sputniknews.com.tr/20220920/marmarayda-teknik-ariza-sebebiyle-seferler-aksadi-1061441684.html
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marmaray, uefa avrupa ligi, fenerbahçe, sefer
marmaray, uefa avrupa ligi, fenerbahçe, sefer
UEFA Avrupa maçı için Marmaray'dan ek sefer
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Fenerbahçe’nin Kadıköy’de UEFA Avrupa Ligi’nde AEK Larnaca ile oynayacağı maç için ek Marmaray seferleri koyuldu.
Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam iç sahada AEK Larnaca ile oynayacağı maç için ek Marmaray seferleri koyuldu.
Marmaray’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Bu akşam Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda 22.00’de başlayacak olan Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı nedeniyle, Halkalı-Gebze ve Gebze-Halkalı arasına dört adet ilave tren sefere konulmuştur. Fenerbahçe’ye başarılar dileriz” denildi.