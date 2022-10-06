https://sputniknews.com.tr/20221006/turkiye-ampute-futbol-milli-takimi-2022-dunya-kupasinda-fasi-4-1-yenerek-yari-finale-yukseldi-1062041327.html
Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası'nda Fas'ı 4-1 yenerek yarı finale yükseldi
Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası'nda Fas'ı 4-1 yenerek yarı finale yükseldi
06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T21:21+0300
2022-10-06T21:21+0300
2022-10-06T21:21+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/i/logo/logo-social.png
2022
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
ampute milli takımı
ampute milli takımı
Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası'nda Fas'ı 4-1 yenerek yarı finale yükseldi
Ayrıntılar geliyor