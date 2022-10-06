https://sputniknews.com.tr/20221006/turk-is-ve-tiskten-gelir-vergisinde-duzenleme-icin-cumhurbaskani-erdogana-mektup-1062015422.html

Türk-İş ve TİSK'ten gelir vergisinde düzenleme için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

Türk-İş ve TİSK'ten gelir vergisinde düzenleme için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

Türk-İş ve TİSK, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çalışanların gelir vergisi tarifesinde düzenleme talebiyle mektup gönderdi. İşçi ve işveren, gelir vergisi ilk... 06.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-06T11:14+0300

2022-10-06T11:14+0300

2022-10-06T11:14+0300

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İşçi ve işveren tarafı gelir vergisi düzenlemesi için harekete geçti.Türk-İş ve TİSK, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çalışanların gelir vergisi tarifesinde düzenleme talebiyle mektup gönderdi.İşçi ve işveren, gelir vergisi ilk basamağının asgari ücret brüt tutarının belirli bir miktar üstünde olmasını istedi.İşçi konfederasyonları gelir vergisi dilimi nedeniyle ücret kayıplarına dikkat çekiyordu.Talebin kabul edilmesi halinde 32 bin lira olan gelir vergisi ilk dilimi, 77 bin 652 liraya kadar yükselebilecek.Türk-İş ve TİSK, gelir vergisi tarifesinin ilk basamağının 2022'de brüt asgari ücretin 17 katı olduğunu, günümüzde ise 5 katına gerilediğini vurguladı.Yılbaşında maaşı brüt 13 bin 43 lira olan bir çalışan ocak ayında net 10 bin lira kazanıyor. Ancak vergi dilimlerine girmesi nedeniyle bu maaş aralık ayında 9 bin 143 liraya geriliyor.Bu çalışan nisan ayında ikinci, ağustosta üçüncü vergi dilimi üzerinden vergilendiriliyor. Ocak ayında yüzde 15, ağustosta yüzde 27 vergi ödüyor. Vergi nedeniyle çalışanın gelirinde yıllık 6 bin 949 lira kayıp oluyor.

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türkiye, ekonomi, türk-iş, tisk, recep tayyip erdoğan