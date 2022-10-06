https://sputniknews.com.tr/20221006/thynin-singapur-ucagi-yolcu-rahatsizlaninca-acil-inis-yapti-1062032632.html

THY'nin Singapur uçağı, yolcu rahatsızlanınca acil iniş yaptı

THY'nin Singapur uçağı, yolcu rahatsızlanınca acil iniş yaptı

Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul-Singapur seferini yapan uçağı, 69 yaşındaki bir yolcunun rahatsızlanması üzerine Hindistan'daki Kolkata Havalimanı'na acil... 06.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-06T17:34+0300

2022-10-06T17:34+0300

2022-10-06T17:34+0300

yaşam

thy

singapur

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THY'nin TK-54 sefer sayılı Boeing 777 tipi yolcu uçağı, Singapur seferini yapmak üzere saat 01.45'te İstanbul Havalimanı'ndan havalandı.Uçak Hindistan hava sahasındayken 69 yaşındaki bir yolcu rahatsızlandı. Yolcuya ilk müdahale kabin görevlileri tarafından yapılırken uçağın pilotu acil iniş kararı aldı. Pilot, Hindistan'daki Kolkata Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek acil iniş izni istedi.Yolcu uçağı, yerel saatle 14.52'de Kolkata Havalimanı'na inişini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdi.Uçakta rahatsızlanan ve bilinç kaybı yaşayan yolcunun ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.THY uçağı bir süre sonra Singapur seferini tamamlamak üzere Kolkata Havalimanı'ndan kalkış yaptı.

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