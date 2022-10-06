https://sputniknews.com.tr/20221006/thynin-singapur-ucagi-yolcu-rahatsizlaninca-acil-inis-yapti-1062032632.html
THY'nin Singapur uçağı, yolcu rahatsızlanınca acil iniş yaptı
THY'nin Singapur uçağı, yolcu rahatsızlanınca acil iniş yaptı
Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul-Singapur seferini yapan uçağı, 69 yaşındaki bir yolcunun rahatsızlanması üzerine Hindistan'daki Kolkata Havalimanı'na acil... 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T17:34+0300
2022-10-06T17:34+0300
2022-10-06T17:34+0300
yaşam
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singapur
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THY'nin TK-54 sefer sayılı Boeing 777 tipi yolcu uçağı, Singapur seferini yapmak üzere saat 01.45'te İstanbul Havalimanı'ndan havalandı.Uçak Hindistan hava sahasındayken 69 yaşındaki bir yolcu rahatsızlandı. Yolcuya ilk müdahale kabin görevlileri tarafından yapılırken uçağın pilotu acil iniş kararı aldı. Pilot, Hindistan'daki Kolkata Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek acil iniş izni istedi.Yolcu uçağı, yerel saatle 14.52'de Kolkata Havalimanı'na inişini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdi.Uçakta rahatsızlanan ve bilinç kaybı yaşayan yolcunun ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.THY uçağı bir süre sonra Singapur seferini tamamlamak üzere Kolkata Havalimanı'ndan kalkış yaptı.
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thy, singapur
THY'nin Singapur uçağı, yolcu rahatsızlanınca acil iniş yaptı
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Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul-Singapur seferini yapan uçağı, 69 yaşındaki bir yolcunun rahatsızlanması üzerine Hindistan'daki Kolkata Havalimanı'na acil iniş yaptı.
THY'nin TK-54 sefer sayılı Boeing 777 tipi yolcu uçağı, Singapur seferini yapmak üzere saat 01.45'te İstanbul Havalimanı'ndan havalandı.
Uçak Hindistan hava sahasındayken 69 yaşındaki bir yolcu rahatsızlandı. Yolcuya ilk müdahale kabin görevlileri tarafından yapılırken uçağın pilotu acil iniş kararı aldı. Pilot, Hindistan'daki Kolkata Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek acil iniş izni istedi.
Yolcu uçağı, yerel saatle 14.52'de Kolkata Havalimanı'na inişini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdi.
Uçakta rahatsızlanan ve bilinç kaybı yaşayan yolcunun ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
THY uçağı bir süre sonra Singapur seferini tamamlamak üzere Kolkata Havalimanı'ndan kalkış yaptı.