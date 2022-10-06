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THY uçağının iniş sırasında lastiği patladı
THY uçağının iniş sırasında lastiği patladı
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, olaya ilişkin "TK2256 sefer sayılı İstanbul (IST) - Hatay (HTY) seferinde uçağımızın iniş sırasında lastiği... 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T08:12+0300
2022-10-06T08:33+0300
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türk hava yolları (thy)
istanbul
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Konuya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Lastiği patlayan THY uçağından yolcuların tahliye edildiği anlara dair görüntüler ortaya çıktı.
türkiye
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thy, türk hava yolları (thy), istanbul, hatay
thy, türk hava yolları (thy), istanbul, hatay

THY uçağının iniş sırasında lastiği patladı

08:12 06.10.2022 (güncellendi: 08:33 06.10.2022)
© DHATHY uçağı
THY uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2022
© DHA
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Ayrıntılar geliyor
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, olaya ilişkin "TK2256 sefer sayılı İstanbul (IST) - Hatay (HTY) seferinde uçağımızın iniş sırasında lastiği patlamıştır" açıklaması yaptı.
Konuya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"TK2256 sefer sayılı İstanbul (IST) - Hatay (HTY) seferinde uçağımızın iniş sırasında lastiği patlamıştır. Bu patlamaya bağlı olarak uçağın iniş takımlarından birinde aşırı ısınma meydana gelmiş ve itfaiye ekipleri iniş sonrası duruma hızlı şekilde müdahale ederek soğutmayı sağlamışlardır. Misafirlerimiz ve ekiplerimiz güvenli şekilde uçaktan tahliye edilmiştir. Sağlık durumlarında bir sorun yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Lastiği patlayan THY uçağından yolcuların tahliye edildiği anlara dair görüntüler ortaya çıktı.
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