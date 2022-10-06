https://sputniknews.com.tr/20221006/thodexin-kurucusu-ozerin-turkiyeye-iade-sureci-ile-ilgili-durusma-21-ekime-ertelendi--1062033639.html
Thodex'in kurucusu Özer'in Türkiye'ye iade süreci ile ilgili duruşma 21 Ekim'e ertelendi
Thodex'in kurucusu Özer'in Türkiye'ye iade süreci ile ilgili duruşma 21 Ekim'e ertelendi
Arnavutluk'ta 30 Ağustos'ta gözaltına alınan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iade süreci ile ilgili duruşması 21 Ekim'e... 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T18:03+0300
2022-10-06T18:03+0300
2022-10-06T18:03+0300
türkiye
thodex
fatih faruk özer
iade
iade süreci
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Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili Elbasan Asliye Mahkemesi'nde görülen duruşmayı hakim Elis Dine yönetti.Mahkeme kaynakları, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, duruşmanın diğer oturumunun 21 Ekim'de gerçekleşeceğini, savunma tarafının dosyaları incelemek için süre talep ettiğini söyledi.Mahkeme ayrıca Özer'in tutukluluğunun, iade işlemlerinin sonuna kadar uzatılmasına karar verdi.Elbasan Başsavcılığı, Özer'in Türkiye'ye iade edilmesini talep ediyor.Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı.Elbasan Asliye Mahkemesi, 2 Eylül'de Özer hakkında tutukluluğun devamına karar vermişti.Bu karar, 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü. Dıraç Temyiz Mahkemesi ise 20 Eylül'de Özer'in tutukluluk kararını onaylamıştı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın 19 Eylül'de Arnavutluk Adalet Bakanı Ulsi Manja ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Özer'in iadesi konusu ele alınmıştı.
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thodex, fatih faruk özer, iade, iade süreci
thodex, fatih faruk özer, iade, iade süreci
Thodex'in kurucusu Özer'in Türkiye'ye iade süreci ile ilgili duruşma 21 Ekim'e ertelendi
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Arnavutluk'ta 30 Ağustos'ta gözaltına alınan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iade süreci ile ilgili duruşması 21 Ekim'e ertelendi.
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili Elbasan Asliye Mahkemesi'nde görülen duruşmayı hakim Elis Dine yönetti.
Mahkeme kaynakları, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, duruşmanın diğer oturumunun 21 Ekim'de gerçekleşeceğini, savunma tarafının dosyaları incelemek için süre talep ettiğini söyledi.
Mahkeme ayrıca Özer'in tutukluluğunun, iade işlemlerinin sonuna kadar uzatılmasına karar verdi.
Elbasan Başsavcılığı, Özer'in Türkiye'ye iade edilmesini talep ediyor.
Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı.
Elbasan Asliye Mahkemesi, 2 Eylül'de Özer hakkında tutukluluğun devamına karar vermişti.
Bu karar, 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü. Dıraç Temyiz Mahkemesi ise 20 Eylül'de Özer'in tutukluluk kararını onaylamıştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın 19 Eylül'de Arnavutluk Adalet Bakanı Ulsi Manja ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Özer'in iadesi konusu ele alınmıştı.