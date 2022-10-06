https://sputniknews.com.tr/20221006/telegramin-kurucusundan-whatsapp-uyarisi-telefonunuzdaki-her-seye-erisebilirler-1062019464.html
Telegram'ın kurucusundan WhatsApp uyarısı: Telefonunuzdaki her şeye erişebilirler
Telegram'ın kurucusundan WhatsApp uyarısı: Telefonunuzdaki her şeye erişebilirler
Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, WhatsApp'ın güvenli olmadığını, uygulamada kritik güvenlik açıkları bulunduğunu ifade etti. 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T12:39+0300
2022-10-06T12:39+0300
2022-10-06T12:42+0300
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Telegram hesabından açıklama yapan Durov, "Hackerlar, WhatsApp kullanıcılarının telefonlarındaki her şeye tam erişim (!) elde edebilir" dedi.Bunun WhatsApp'ın kendisi tarafından geçen hafta açıklanan bir güvenlik sorunu sayesinde mümkün olacağını belirten Durov, "Bir hackerın telefonunuzu kontrol etmek için tek yapması gereken, size kötücül video göndermek veya sizinle WhatsApp'ta görüntülü görüşme başlatmak" ifadelerini kullandı.WhatsApp'ın son sürüme güncellenmesinin bu durumdan kurtulmaya fayda etmediğini anlatan Durov, benzer sorunların 2017-2020 yıllarında yaşandığını anımsattı.Durov, WhatsApp'ın 13 yıldır kişileri izleme aracı olarak kullanıldığını da vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20211202/fbia-veri-sizdirma-raporu-whatsapp-ve-imessage-zirvede-1051358171.html
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whatsapp, telegram, güvenlik
whatsapp, telegram, güvenlik
Telegram'ın kurucusundan WhatsApp uyarısı: Telefonunuzdaki her şeye erişebilirler
12:39 06.10.2022 (güncellendi: 12:42 06.10.2022) Abone ol
Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, WhatsApp'ın güvenli olmadığını, uygulamada kritik güvenlik açıkları bulunduğunu ifade etti.
Telegram hesabından açıklama yapan Durov, "Hackerlar, WhatsApp kullanıcılarının telefonlarındaki her şeye tam erişim (!) elde edebilir" dedi.
Bunun WhatsApp'ın kendisi tarafından geçen hafta açıklanan bir güvenlik sorunu sayesinde mümkün olacağını belirten Durov, "Bir hackerın telefonunuzu kontrol etmek için tek yapması gereken, size kötücül video göndermek veya sizinle WhatsApp'ta görüntülü görüşme başlatmak" ifadelerini kullandı.
WhatsApp'ın son sürüme güncellenmesinin bu durumdan kurtulmaya fayda etmediğini anlatan Durov, benzer sorunların 2017-2020 yıllarında yaşandığını anımsattı.
Durov, WhatsApp'ın 13 yıldır kişileri izleme aracı olarak kullanıldığını da vurguladı.