Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221006/taylandda-bakim-evine-silahli-saldiri-cogu-cocuk-30dan-fazla-olu-1062015282.html
Tayland'da bakım evine silahlı saldırı: Çoğu çocuk 30'dan fazla ölü
Tayland'da bakım evine silahlı saldırı: Çoğu çocuk 30'dan fazla ölü
Tayland polisi, çocuk bakım evine düzenlenen silahlı saldırıda çoğu çocuk 30'dan fazla kişinin öldüğünü açıkladı. 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T11:09+0300
2022-10-06T11:43+0300
dünya
tayland
çocuk
silahlı saldırı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104135/93/1041359381_57:0:2901:1600_1920x0_80_0_0_869c5dc35df51951d7ec1f0cef72f196.jpg
Tayland'ın Nong Bua Lamphu eyaletindeki Uthaisawan Na Klang bölgesinde bulunan Çocuk Gelişim Merkezi'ne eski bir polis tarafından silahlı saldırı düzenlendi.Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre saldırgan en az 32 kişiyi öldürdü.Emniyet güçleri ve sağlık ekiplerinin intikal ettiği olay yerinden edinilen görgü tanığı bilgilerine göre, saldırganın uyuşturucu madde etkisi altında olduğu tahmin ediliyor.Emniyet Müdürü Jakkapat Vijitraithaya, silahlı şahsın saldırıdan sonra evine giderek eşini ve çocuğunu öldürdükten sonra intihar ettiğini duyurdu.
tayland
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104135/93/1041359381_412:0:2545:1600_1920x0_80_0_0_80a811cca7426847ef60547bd6d0793b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tayland, çocuk, silahlı saldırı
tayland, çocuk, silahlı saldırı

Tayland'da bakım evine silahlı saldırı: Çoğu çocuk 30'dan fazla ölü

11:09 06.10.2022 (güncellendi: 11:43 06.10.2022)
© AP Photo / Wason WanichakornTayland polisi
Tayland polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2022
© AP Photo / Wason Wanichakorn
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
Tayland polisi, çocuk bakım evine düzenlenen silahlı saldırıda çoğu çocuk 30'dan fazla kişinin öldüğünü açıkladı.
Tayland'ın Nong Bua Lamphu eyaletindeki Uthaisawan Na Klang bölgesinde bulunan Çocuk Gelişim Merkezi'ne eski bir polis tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre saldırgan en az 32 kişiyi öldürdü.
Emniyet güçleri ve sağlık ekiplerinin intikal ettiği olay yerinden edinilen görgü tanığı bilgilerine göre, saldırganın uyuşturucu madde etkisi altında olduğu tahmin ediliyor.
Emniyet Müdürü Jakkapat Vijitraithaya, silahlı şahsın saldırıdan sonra evine giderek eşini ve çocuğunu öldürdükten sonra intihar ettiğini duyurdu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала