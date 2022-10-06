https://sputniknews.com.tr/20221006/taylandda-bakim-evine-silahli-saldiri-cogu-cocuk-30dan-fazla-olu-1062015282.html

Tayland'da bakım evine silahlı saldırı: Çoğu çocuk 30'dan fazla ölü

Tayland'da bakım evine silahlı saldırı: Çoğu çocuk 30'dan fazla ölü

Tayland polisi, çocuk bakım evine düzenlenen silahlı saldırıda çoğu çocuk 30'dan fazla kişinin öldüğünü açıkladı. 06.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-06T11:09+0300

2022-10-06T11:09+0300

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dünya

tayland

çocuk

silahlı saldırı

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Tayland'ın Nong Bua Lamphu eyaletindeki Uthaisawan Na Klang bölgesinde bulunan Çocuk Gelişim Merkezi'ne eski bir polis tarafından silahlı saldırı düzenlendi.Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre saldırgan en az 32 kişiyi öldürdü.Emniyet güçleri ve sağlık ekiplerinin intikal ettiği olay yerinden edinilen görgü tanığı bilgilerine göre, saldırganın uyuşturucu madde etkisi altında olduğu tahmin ediliyor.Emniyet Müdürü Jakkapat Vijitraithaya, silahlı şahsın saldırıdan sonra evine giderek eşini ve çocuğunu öldürdükten sonra intihar ettiğini duyurdu.

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tayland, çocuk, silahlı saldırı