Tayland'da bakım evine silahlı saldırı: Çoğu çocuk 30'dan fazla ölü
11:09 06.10.2022 (güncellendi: 11:43 06.10.2022)
© AP Photo / Wason WanichakornTayland polisi
© AP Photo / Wason Wanichakorn
Ayrıntılar geliyor
Tayland polisi, çocuk bakım evine düzenlenen silahlı saldırıda çoğu çocuk 30'dan fazla kişinin öldüğünü açıkladı.
Tayland'ın Nong Bua Lamphu eyaletindeki Uthaisawan Na Klang bölgesinde bulunan Çocuk Gelişim Merkezi'ne eski bir polis tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre saldırgan en az 32 kişiyi öldürdü.
Emniyet güçleri ve sağlık ekiplerinin intikal ettiği olay yerinden edinilen görgü tanığı bilgilerine göre, saldırganın uyuşturucu madde etkisi altında olduğu tahmin ediliyor.
Emniyet Müdürü Jakkapat Vijitraithaya, silahlı şahsın saldırıdan sonra evine giderek eşini ve çocuğunu öldürdükten sonra intihar ettiğini duyurdu.
Prime Minister General Prayut Chan-ocha ordered a manhunt for the shooter who is still at run.— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) October 6, 2022
Mass #shooting at a #childcare centre in #Thailand’s northeastern province of Nong Bua Lam Phu. Initial reports indicate 38 people killed, mostly children.#กราดยิง #กราดยิงหนองบัวลำภู pic.twitter.com/RujWGuS5bn
Mass #shooting at a #childcare centre in #Thailand’s northeastern province of Nong Bua Lam Phu. Initial reports indicate 38 people killed, mostly children.— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) October 6, 2022
Police have named a suspect, a 34-year Ex police officer.
He’s still on the run. #กราดยิง #กราดยิงหนองบัวลำภู pic.twitter.com/dfsfqebTUk