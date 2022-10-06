https://sputniknews.com.tr/20221006/takvimi-belli-olmadan-siyasi-partiler-de-secim-hazirliklarina-basladi-1062030034.html

Takvim belli olmadan siyasi partiler seçim hazırlıklarına başladı

Takvim belli olmadan siyasi partiler seçim hazırlıklarına başladı

Seçimlerin zamanında yapılması durumunda genel seçimlere yaklaşık dokuz ay var. Siyasi partiler seçim takvimini beklemeden, çalışmalara başladı. Siyasi... 06.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-06T16:24+0300

2022-10-06T16:24+0300

2022-10-06T16:24+0300

politika

recep tayyip erdoğan

kemal kılıçdaroğlu

devlet bahçeli

meral akşener

seçim

genel seçim

genel seçim

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Siyasiler 2023 yılında gerçekleşecek seçimlerine büyük önem veriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2023 seçimleri için “Tarihi bir seçim” değerlendirmesi yaparken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “Seçimi farkla kazanacağız” yorumunu yaptı. İYİ Parti Lideri Meral Akşener, 2023 seçimlerinde birinci parti olacaklarını da söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise “Zafer sabredenlerin inananların sadık yâridir” ifadelerini kullandı. Liderlerin seçimlere ilişkin bu iddialı mesajları sonra siyaset iyice ısındı. Siyasi partiler de hazırlıklar başladı.AK Parti manifestosunu hazırlıyorCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim çalışmaları kapsamında il ziyareti programları sıklaştırıldı. Erdoğan yurt dışında bulunmadığı hafta sonlarında mutlaka bir ili ziyaret edecek şekilde düzenlendi. AK Parti’de ayrıca 28 Ekim’de parti manifestosunun hazırlanması için çalışma yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı manifestoda “Türkiye yüz yılı” vurgusu yapılması ve Cumhuriyet’in ikinci yüz yılında atılması düşünülen adımların yer alması bekleniyor.CHP gençleri yakın takibe aldıCumhuriyet Halk Partisi 2023 seçimlerinde gençlere güveniyor. İlk defa oy kullanacak gençleri evlerinde ziyaret eden CHP, 1 milyon gencin kapısını çaldı. Parti, Mart ayına kadar 7,5 milyon genç seçmeninin tamamını ziyaret etmeyi planlıyor. Ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da il ziyaretlerine ağırlık verecek. CHP bir taraftan da 6’lı masaya ilişkin çalışmaları sürdürecek.MHP köylere gidiyorMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Sivas’tan başlattığı ‘Aday Belli, Karar Net’ mitinglerin yanı sıra köy ziyaretlerine başlıyor. Bahçeli’nin talimatı üzerine MHP teşkilatları köylere ziyaretlerde bulunarak vatandaşı dinleyecek.İYİ Parti kongre yapacakİYİ Parti seçimler öncesinde kongreye gidecek. İYİ Parti Genel İdare Kurulu'nda alınan karar ile kongre süreci başlatıldı. Kongreler sürecinde Akşener’in de il ve belli başlı ilçe kongrelerine katılması, gittiği yerlerde de seçmen buluşmalarının organize edilmesi planlanıyor.

https://sputniknews.com.tr/20220924/ak-parti-sozcusu-celik-6li-masa-cumhurbaskani-adayini-secimlerden-sonra-aciklayacak-1061587391.html

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recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, devlet bahçeli, meral akşener, seçim, genel seçim, genel seçim