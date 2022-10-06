Suudi Arabistan Enerji Bakanı, Reuters muhabirinin sorusunu yanıtlamayı reddetti
00:12 06.10.2022 (güncellendi: 00:28 06.10.2022)
© REUTERS / SATISH KUMARSuudi Arabistan'da enerji bakanlığının başına getirilen ilk prens olan Abdülaziz bin Salman el Suud, Abu Dabi'deki 24. Dünya Enerji Kongresi'nde konuştu.
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman, Reuters muhabirinin sorusunu yanıtlamayı reddederek, Suudi Arabistan hükümetine saygı göstermedikleri sürece, ajansa konuşmayacağını söyledi. Bakan, ajansı ülkesi ve Rusya’yla ilgili yanlış haber yapmakla suçladı.
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki OPEC+ toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında Reuters muhabirinin sorusuna yanıt vermeyi reddetti.
فيديو | وزير الطاقة يرفض سؤال وكالة "رويترز" بسبب المعلومات الكاذبة التي نشروها #الإخبارية pic.twitter.com/QQI8Lqe3oS— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 5, 2022
Suudi Arabistan merkezli Al İhbariye Kanalı'nın aktardığına göre, iki sorusu olduğunu söyleyen muhabirin sözünü kesen Bakan Bin Salman, Reuters’in daha önce yaptığı ‘yalan haberlere’ işaret ederek, şunları söyledi:
Daha önce hata yaptınız ve tekrar hata yaptınız. İşinizi düzgün yapmadığınız için üçüncü kez de hata yapacaksınız. Çünkü ne yazık ki Reuters iyi bir iş çıkarmadı.
'Suudi Arabistan ve Rusya'nın 100 dolarlık fiyat konusunda toplandıklarını bildirdiniz'
Suudi Arabistanlı Bakan, “Rusya'nın şöyle ve böyle yaptığını yazdınız. Aslında, haberinizi yayınladığınız gün Rusya'dan kimse benimle konuşmadı, ben de Rusya'dan kimseyle konuşmadım" dedi.
Bakan konuşmasının devamında, Reuters'in daha sonra başka bir haberde de Rusya ve Suudi Arabistan hakkında bir hikaye uydurduğunu belirterek, " Suudi Arabistan ve Rusya'nın 100 dolarlık fiyat konusunda (anlaşmak için) toplandıklarını bildirdiniz ki bu doğru değil” dedi.
وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان يرفض استقبال اسئلة من مراسل رويترز بسبب مقالاته غير الصحيحة :— 🇺🇸محمد|MFU (@mfu46) October 5, 2022
"لقد فشلت بنقل الخبر الصحيح ، وفشلت مرتين ، وستفشل مجددًا بسبب مصادركم ، لن أتحدث إلى رويترز ، حتى تحترم المصدر الرئيسي وهو وزير الطاقة وممثل الحكومة السعودية". pic.twitter.com/yMyz9J0gpQ
Bin Salman, "Ana kaynağa, yani Suudi hükümetinin temsilcisi Enerji Bakanı'na saygı göstermedikçe Reuters ile konuşmayacağım" diye ekledi