https://sputniknews.com.tr/20221006/suudi-arabistan-enerji-bakani-reuters-muhabirinin-sorusunu-yanitlamayi-reddetti-1062006995.html

Suudi Arabistan Enerji Bakanı, Reuters muhabirinin sorusunu yanıtlamayı reddetti

Suudi Arabistan Enerji Bakanı, Reuters muhabirinin sorusunu yanıtlamayı reddetti

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman, Reuters muhabirinin sorusunu yanıtlamayı reddederek, Suudi Arabistan hükümetine saygı göstermedikleri... 06.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-06T00:12+0300

2022-10-06T00:12+0300

2022-10-06T00:28+0300

dünya

suudi arabistan

prens abdülaziz bin salman el suud

viyana

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Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki OPEC+ toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında Reuters muhabirinin sorusuna yanıt vermeyi reddetti.Suudi Arabistan merkezli Al İhbariye Kanalı'nın aktardığına göre, iki sorusu olduğunu söyleyen muhabirin sözünü kesen Bakan Bin Salman, Reuters’in daha önce yaptığı ‘yalan haberlere’ işaret ederek, şunları söyledi:'Suudi Arabistan ve Rusya'nın 100 dolarlık fiyat konusunda toplandıklarını bildirdiniz'Suudi Arabistanlı Bakan, “Rusya'nın şöyle ve böyle yaptığını yazdınız. Aslında, haberinizi yayınladığınız gün Rusya'dan kimse benimle konuşmadı, ben de Rusya'dan kimseyle konuşmadım" dedi.Bakan konuşmasının devamında, Reuters'in daha sonra başka bir haberde de Rusya ve Suudi Arabistan hakkında bir hikaye uydurduğunu belirterek, " Suudi Arabistan ve Rusya'nın 100 dolarlık fiyat konusunda (anlaşmak için) toplandıklarını bildirdiniz ki bu doğru değil” dedi.Bin Salman, "Ana kaynağa, yani Suudi hükümetinin temsilcisi Enerji Bakanı'na saygı göstermedikçe Reuters ile konuşmayacağım" diye ekledi

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