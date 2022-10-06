https://sputniknews.com.tr/20221006/sabah-basyazari-barlas-kilicdaroglu-basortusu-cikisiyla-kendi-kalesine-iki-gol-atmis-oldu-1062015972.html

Sabah başyazarı Barlas: Kılıçdaroğlu başörtüsü çıkışıyla kendi kalesine iki gol atmış oldu

Sabah başyazarı Barlas: Kılıçdaroğlu başörtüsü çıkışıyla kendi kalesine iki gol atmış oldu

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına aldığı tepkilere ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı... 06.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-06T11:29+0300

2022-10-06T11:29+0300

2022-10-06T11:29+0300

politika

mehmet barlas

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Barlas yazısında, "Kılıçdaroğlu bırakın muhafazakâr seçmeni, CHP medyasını bile bu konuda ikna edemedi. CHP'li yazarlar Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışını son derece gereksiz ve samimiyetsiz bulduğunu açıkladı. Hatta Cumhuriyet Gazetesi, "Kılık Kıyafet Siyaseti" diye manşet atarak ve "Laiklik ve Medeni Kanın" başlıklı sert bir başyazı kaleme alarak CHP liderini eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özgürlükler hamlesini başörtüsü ile sınırlamadı. Alevilerin temel hak ve özgürlükleri konusunda Cuma günü tarihi adımlar atacağını açıkladı. Böylece Kemal Kılıçdaroğlu başörtüsü çıkışıyla kendi kalesine iki gol atmış oldu 6'lı masanın muhafazakar geçinen üç ayağından ise bu konuda henüz bir ses yok. Zaten onlar Kılıçdaroğlu'nun peşine takılmışlar ve CHP seçmeninin hoşuna gitmeyecek hiçbir şey söylemezler. Onların siyasetteki varlık sebebi Erdoğan'dan oy çalabilmek. Bunu başaramazlarsa 6'lı masa dağılmakla kalmayacak, o masada oturanlar siyaset sahnesinden silinecekler. İşte böyle bir ortamda 2023 seçimlerine gidiyoruz. Heyecanlı bir seçim süreci bizi bekliyor." ifadesini kullandı.

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Sputnik Türkiye

mehmet barlas