https://sputniknews.com.tr/20221006/saadet-partili-umit-cebi-bahceliyi-hedef-alan-sozleri-nedeniyle-disipline-sevk-edildi-1062031293.html
Saadet Partili Ümit Çebi, Bahçeli'yi hedef alan sözleri nedeniyle disipline sevk edildi
Saadet Partili Ümit Çebi, Bahçeli'yi hedef alan sözleri nedeniyle disipline sevk edildi
Saadet Partisi, GİK Üyesi Ümit Çebi’yi, MHP lideri Devlet Bahçeli’ye yönelik paylaşımında kullandığı ifadeler nedeniyle disipline sevk etti. 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T16:45+0300
2022-10-06T16:45+0300
2022-10-06T16:45+0300
saadet partisi
devlet bahçeli
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Saadet Partisi'nde Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Ümit Çebi, sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik paylaşım yaptı. "MHP genel başkanının bu ülkeye tek faydası çocuğunun olmamasıdır. Allah ne ederse güzel eder” diyen Çebi, daha sonra bu paylaşımını sildi.Saadet Partisi, Twitter hesabından Çebi’nin Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildiğini duyurdu.Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
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saadet partisi, devlet bahçeli
saadet partisi, devlet bahçeli
Saadet Partili Ümit Çebi, Bahçeli'yi hedef alan sözleri nedeniyle disipline sevk edildi
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Saadet Partisi, GİK Üyesi Ümit Çebi’yi, MHP lideri Devlet Bahçeli’ye yönelik paylaşımında kullandığı ifadeler nedeniyle disipline sevk etti.
Saadet Partisi'nde Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Ümit Çebi, sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik paylaşım yaptı. "MHP genel başkanının bu ülkeye tek faydası çocuğunun olmamasıdır. Allah ne ederse güzel eder” diyen Çebi, daha sonra bu paylaşımını sildi.
Saadet Partisi, Twitter hesabından Çebi’nin Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildiğini duyurdu.
Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"'Önce Ahlak ve Maneviyat’ diyerek yola çıkmış ve yarım asrı aşkın bir süredir de bu anlayışla yoluna devam eden Millî Görüş hareketimizin ilkeleri ile asla bağdaşmayan açıklamalarda bulunan Ümit Çebi, Yüksek Disiplin Kurulumuza sevk edilmiştir. Hiçbir insana söylenmeyecek ve hiçbir insanın da hangi sebeple olursa olsun kullanmaması gereken bu ifadeleri asla tasvip etmediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."