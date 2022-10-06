Saadet Partili Ümit Çebi, Bahçeli'yi hedef alan sözleri nedeniyle disipline sevk edildi

"'Önce Ahlak ve Maneviyat’ diyerek yola çıkmış ve yarım asrı aşkın bir süredir de bu anlayışla yoluna devam eden Millî Görüş hareketimizin ilkeleri ile asla bağdaşmayan açıklamalarda bulunan Ümit Çebi, Yüksek Disiplin Kurulumuza sevk edilmiştir. Hiçbir insana söylenmeyecek ve hiçbir insanın da hangi sebeple olursa olsun kullanmaması gereken bu ifadeleri asla tasvip etmediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."