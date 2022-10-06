https://sputniknews.com.tr/20221006/rusyaya-bagli-adigey-cumhuriyeti-yetkilileri-turk-is-insanlarini-iki-yatirim-projesiyle-tanistirdi-1062040995.html
Rusya’ya bağlı Adıgey Cumhuriyeti yetkilileri, Türk iş insanlarını iki yatırım projesiyle tanıştırdı
Rusya’ya bağlı Adıgey Cumhuriyeti yetkilileri, Türk iş insanlarını iki yatırım projesiyle tanıştırdı
Rusya’ya bağlı Adıgey Cumhuriyeti yetkililerinin Türk iş insanlarına cumhuriyette kurulacak sanayi parkı ve kayak merkezi yatırım projelerini tanıttıkları... 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T21:21+0300
2022-10-06T21:21+0300
2022-10-06T21:21+0300
ekonomi
murat kumpilov
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/06/1062041125_0:176:3019:1874_1920x0_80_0_0_cb8287aefd8dbb343ff51e294e266eb1.jpg
Adıgey hükümetinin basın servisinden yapılan açıklamada, yetkililerin şu anda cumhuriyette bulunan Türk iş insanları ve milletvekillerinden oluşan heyeti, Tahtamukay bölgesinde kurulacak sanayi parkı ve dört mevsim hizmet verecek olan kayak merkezi ‘Lagonaki’ yatırım projeleri ile ilgili bilgilendirdiği belirtildi.Açıklamada, “Adıgey lideri Murat Kumpilov’un Türk heyetini kabul ettiği görüşmede cumhuriyetteki iki yatırım projesi tanıtıldı. Konuklara, Tahtamukay bölgesinde kurulacak sanayi parkı ve Lagonaki kayak merkezi gibi yatırım projeleri ile ilgili bilgi verildi” ifadeleri yer aldı.Açıklamada, Türk tarafına, 194 hektarlık bir alana sahip sanayi parkında lojistik işletmeleri, gıda, mobilya, tekstil, petrol ve gaz ekipmanı, inşaat malzemeleri ve tarım makinelerinin üretimi, tarım ve orman ürünlerinin işlenmesi için kurulması planlanan tesisler hakkında ayrıntılı bilgi verildiği vurgulanarak, Kumpilov’un şu sözlerine yer verildi:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/06/1062041125_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_0cb5e419500745ca592de2d137c5292e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
murat kumpilov, türkiye
Rusya’ya bağlı Adıgey Cumhuriyeti yetkilileri, Türk iş insanlarını iki yatırım projesiyle tanıştırdı
Abone ol
Rusya’ya bağlı Adıgey Cumhuriyeti yetkililerinin Türk iş insanlarına cumhuriyette kurulacak sanayi parkı ve kayak merkezi yatırım projelerini tanıttıkları bildirildi.
Adıgey hükümetinin basın servisinden yapılan açıklamada, yetkililerin şu anda cumhuriyette bulunan Türk iş insanları ve milletvekillerinden oluşan heyeti, Tahtamukay bölgesinde kurulacak sanayi parkı ve dört mevsim hizmet verecek olan kayak merkezi ‘Lagonaki’ yatırım projeleri ile ilgili bilgilendirdiği belirtildi.
Açıklamada, “Adıgey lideri Murat Kumpilov’un Türk heyetini kabul ettiği görüşmede cumhuriyetteki iki yatırım projesi tanıtıldı. Konuklara, Tahtamukay bölgesinde kurulacak sanayi parkı ve Lagonaki kayak merkezi gibi yatırım projeleri ile ilgili bilgi verildi” ifadeleri yer aldı.
Açıklamada, Türk tarafına, 194 hektarlık bir alana sahip sanayi parkında lojistik işletmeleri, gıda, mobilya, tekstil, petrol ve gaz ekipmanı, inşaat malzemeleri ve tarım makinelerinin üretimi, tarım ve orman ürünlerinin işlenmesi için kurulması planlanan tesisler hakkında ayrıntılı bilgi verildiği vurgulanarak, Kumpilov’un şu sözlerine yer verildi: