https://sputniknews.com.tr/20221006/rusyaya-bagli-adigey-cumhuriyeti-yetkilileri-turk-is-insanlarini-iki-yatirim-projesiyle-tanistirdi-1062040995.html

Rusya’ya bağlı Adıgey Cumhuriyeti yetkilileri, Türk iş insanlarını iki yatırım projesiyle tanıştırdı

Rusya’ya bağlı Adıgey Cumhuriyeti yetkilileri, Türk iş insanlarını iki yatırım projesiyle tanıştırdı

Rusya’ya bağlı Adıgey Cumhuriyeti yetkililerinin Türk iş insanlarına cumhuriyette kurulacak sanayi parkı ve kayak merkezi yatırım projelerini tanıttıkları... 06.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-06T21:21+0300

2022-10-06T21:21+0300

2022-10-06T21:21+0300

ekonomi

murat kumpilov

türkiye

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Adıgey hükümetinin basın servisinden yapılan açıklamada, yetkililerin şu anda cumhuriyette bulunan Türk iş insanları ve milletvekillerinden oluşan heyeti, Tahtamukay bölgesinde kurulacak sanayi parkı ve dört mevsim hizmet verecek olan kayak merkezi ‘Lagonaki’ yatırım projeleri ile ilgili bilgilendirdiği belirtildi.Açıklamada, “Adıgey lideri Murat Kumpilov’un Türk heyetini kabul ettiği görüşmede cumhuriyetteki iki yatırım projesi tanıtıldı. Konuklara, Tahtamukay bölgesinde kurulacak sanayi parkı ve Lagonaki kayak merkezi gibi yatırım projeleri ile ilgili bilgi verildi” ifadeleri yer aldı.Açıklamada, Türk tarafına, 194 hektarlık bir alana sahip sanayi parkında lojistik işletmeleri, gıda, mobilya, tekstil, petrol ve gaz ekipmanı, inşaat malzemeleri ve tarım makinelerinin üretimi, tarım ve orman ürünlerinin işlenmesi için kurulması planlanan tesisler hakkında ayrıntılı bilgi verildiği vurgulanarak, Kumpilov’un şu sözlerine yer verildi:

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murat kumpilov, türkiye