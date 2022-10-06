https://sputniknews.com.tr/20221006/rus-ekonomi-uzmani-kulbaka-turk-odeme-sistemi-troyun-rusyada-uygulanmasi-6-ay-surer-1062038755.html

Rus ekonomi uzmanı Kulbaka: Türk ödeme sistemi Troy'un Rusya’da uygulanması 6 ay sürer

Rus ekonomi uzmanı Kulbaka: Türk ödeme sistemi Troy'un Rusya’da uygulanması 6 ay sürer

Rus ekonomi uzmanı Kulbaka, Türkiye’nin ödeme sistemi TROY’un Rusya’da uygulanması için yaklaşık 6 aya ihtiyaç olduğunu belirtti. 06.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-06T19:38+0300

2022-10-06T19:38+0300

2022-10-06T19:38+0300

ekonomi

rusya

türkiye

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Rus 360 televizyonuna konuşan Nikolay Kulbaka, “Rus ödeme sistemi pek popüler değil, üstelik yaptırım altında. Bu yüzden Türkiye, kendi alternatifini Rusya’ya yayma kararını aldı. Bu sadece Ruslara, diğer ülkelerle para değişimi yapmaya izin verecek yeni bir sistem olacak” ifadesini kullandı.“Taraflar anlaşmaya varırsa TROY’un Rusya’da uygulanması yaklaşık altı ay alır” diyen Kulbaka, “Bunun için altyapıya, Rusya’da Türk ATM’lerine, banka sisteminin yeniden donatılmasına ihtiyaç var” diye ekledi.

rusya

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2022

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