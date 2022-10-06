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Rus ekonomi uzmanı Kulbaka: Türk ödeme sistemi Troy'un Rusya’da uygulanması 6 ay sürer
Rus ekonomi uzmanı Kulbaka: Türk ödeme sistemi Troy'un Rusya’da uygulanması 6 ay sürer
Rus ekonomi uzmanı Kulbaka, Türkiye’nin ödeme sistemi TROY’un Rusya’da uygulanması için yaklaşık 6 aya ihtiyaç olduğunu belirtti. 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T19:38+0300
2022-10-06T19:38+0300
ekonomi
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Rus 360 televizyonuna konuşan Nikolay Kulbaka, “Rus ödeme sistemi pek popüler değil, üstelik yaptırım altında. Bu yüzden Türkiye, kendi alternatifini Rusya’ya yayma kararını aldı. Bu sadece Ruslara, diğer ülkelerle para değişimi yapmaya izin verecek yeni bir sistem olacak” ifadesini kullandı.“Taraflar anlaşmaya varırsa TROY’un Rusya’da uygulanması yaklaşık altı ay alır” diyen Kulbaka, “Bunun için altyapıya, Rusya’da Türk ATM’lerine, banka sisteminin yeniden donatılmasına ihtiyaç var” diye ekledi.
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Rus ekonomi uzmanı Kulbaka: Türk ödeme sistemi Troy'un Rusya’da uygulanması 6 ay sürer

19:38 06.10.2022
© TROYTROY
TROY - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2022
© TROY
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Rus ekonomi uzmanı Kulbaka, Türkiye’nin ödeme sistemi TROY’un Rusya’da uygulanması için yaklaşık 6 aya ihtiyaç olduğunu belirtti.
Rus 360 televizyonuna konuşan Nikolay Kulbaka, “Rus ödeme sistemi pek popüler değil, üstelik yaptırım altında. Bu yüzden Türkiye, kendi alternatifini Rusya’ya yayma kararını aldı. Bu sadece Ruslara, diğer ülkelerle para değişimi yapmaya izin verecek yeni bir sistem olacak” ifadesini kullandı.
“Taraflar anlaşmaya varırsa TROY’un Rusya’da uygulanması yaklaşık altı ay alır” diyen Kulbaka, “Bunun için altyapıya, Rusya’da Türk ATM’lerine, banka sisteminin yeniden donatılmasına ihtiyaç var” diye ekledi.
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