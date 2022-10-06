https://sputniknews.com.tr/20221006/rus-disislerinden-kuzey-akimlar-sorusturmasina-yorum-bu-bir-sabotaj-degil-teror-saldirisidir-1062041989.html
Rus Dışişleri’nden ‘Kuzey Akımlar’ soruşturmasına yorum: Bu bir sabotaj değil terör saldırısıdır
Rus Dışişleri’nden ‘Kuzey Akımlar’ soruşturmasına yorum: Bu bir sabotaj değil terör saldırısıdır
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Stockholm’un Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 gaz boru hatlarındaki sızıntılarla ilgili soruşturmanın ardından... 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T21:36+0300
2022-10-06T21:36+0300
2022-10-06T21:36+0300
avrupa'da enerji krizi
mariya zaharova
kuzey akım-1
kuzey akım-2
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Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 gaz boru hatlarında meydana gelen patlamalarla ilgili soruşturmada yapılanın ‘sabotaj’ olarak tanımlandığına dikkat çeken Zaharova, Telegram kanalından konu ile ilgili bir paylaşımda bulundu.Zaharova, “Oldukça hızlı. Gaz boru hatlarındaki patlamaların ne zamandan itibaren ‘sabotaj’ olarak adlandırıldığını söyleyebilir misiniz? Sabotaj, aşırıcılık, terör saldırıları, eskiden böyle deniyordu. Stockholm doğruya doğru söylemekten utanıyor mu? Böyle bir inceliğin sebebi ne? Gelecekteki keşiflerden mi korkuyorlar” ifadelerini kullandı.Daha önce İsveç Güvenlik Servisi, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 gaz boru hatlarının yakınlarında patlamaların meydana geldiğini tespit etmiş, sabotaj ile ilgili şüphelerin yoğunlaştığını duyurmuştu.İsveçli deprem uzmanları, Kuzey Akım-1 ve Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı güzergahlarında 26 Eylül Pazartesi günü iki şiddetli patlama tespit etmişti. Kuzey Akım gaz boru hattının operatörü Nord Stream AG, gaz boru hatlarına yönelik saldırının benzeri görülmemiş olduğunu ve onarımların zamanlamasını tahmin etmenin imkansız olduğunu bildirmişti.
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mariya zaharova, kuzey akım-1, kuzey akım-2
mariya zaharova, kuzey akım-1, kuzey akım-2
Rus Dışişleri’nden ‘Kuzey Akımlar’ soruşturmasına yorum: Bu bir sabotaj değil terör saldırısıdır
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Stockholm’un Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 gaz boru hatlarındaki sızıntılarla ilgili soruşturmanın ardından patlamaları ‘inceliğinden dolayı’ sabotaj olarak nitelendirdiğini, yapılanın aslında aşırıcılık ve terör saldırısı olduğunu belirtti.
Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 gaz boru hatlarında meydana gelen patlamalarla ilgili soruşturmada yapılanın ‘sabotaj’ olarak tanımlandığına dikkat çeken Zaharova, Telegram kanalından konu ile ilgili bir paylaşımda bulundu.
Zaharova, “Oldukça hızlı. Gaz boru hatlarındaki patlamaların ne zamandan itibaren ‘sabotaj’ olarak adlandırıldığını söyleyebilir misiniz? Sabotaj, aşırıcılık, terör saldırıları, eskiden böyle deniyordu. Stockholm doğruya doğru söylemekten utanıyor mu? Böyle bir inceliğin sebebi ne? Gelecekteki keşiflerden mi korkuyorlar” ifadelerini kullandı.
Daha önce İsveç Güvenlik Servisi, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 gaz boru hatlarının yakınlarında patlamaların meydana geldiğini tespit etmiş, sabotaj ile ilgili şüphelerin yoğunlaştığını duyurmuştu.
İsveçli deprem uzmanları, Kuzey Akım-1 ve Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı güzergahlarında 26 Eylül Pazartesi günü iki şiddetli patlama tespit etmişti. Kuzey Akım gaz boru hattının operatörü Nord Stream AG, gaz boru hatlarına yönelik saldırının benzeri görülmemiş olduğunu ve onarımların zamanlamasını tahmin etmenin imkansız olduğunu bildirmişti.