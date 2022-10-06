https://sputniknews.com.tr/20221006/rus-disislerinden-kuzey-akimlar-sorusturmasina-yorum-bu-bir-sabotaj-degil-teror-saldirisidir-1062041989.html

Rus Dışişleri’nden ‘Kuzey Akımlar’ soruşturmasına yorum: Bu bir sabotaj değil terör saldırısıdır

Rus Dışişleri’nden ‘Kuzey Akımlar’ soruşturmasına yorum: Bu bir sabotaj değil terör saldırısıdır

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Stockholm’un Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 gaz boru hatlarındaki sızıntılarla ilgili soruşturmanın ardından... 06.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-06T21:36+0300

2022-10-06T21:36+0300

2022-10-06T21:36+0300

avrupa'da enerji krizi

mariya zaharova

kuzey akım-1

kuzey akım-2

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Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 gaz boru hatlarında meydana gelen patlamalarla ilgili soruşturmada yapılanın ‘sabotaj’ olarak tanımlandığına dikkat çeken Zaharova, Telegram kanalından konu ile ilgili bir paylaşımda bulundu.Zaharova, “Oldukça hızlı. Gaz boru hatlarındaki patlamaların ne zamandan itibaren ‘sabotaj’ olarak adlandırıldığını söyleyebilir misiniz? Sabotaj, aşırıcılık, terör saldırıları, eskiden böyle deniyordu. Stockholm doğruya doğru söylemekten utanıyor mu? Böyle bir inceliğin sebebi ne? Gelecekteki keşiflerden mi korkuyorlar” ifadelerini kullandı.Daha önce İsveç Güvenlik Servisi, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 gaz boru hatlarının yakınlarında patlamaların meydana geldiğini tespit etmiş, sabotaj ile ilgili şüphelerin yoğunlaştığını duyurmuştu.İsveçli deprem uzmanları, Kuzey Akım-1 ve Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı güzergahlarında 26 Eylül Pazartesi günü iki şiddetli patlama tespit etmişti. Kuzey Akım gaz boru hattının operatörü Nord Stream AG, gaz boru hatlarına yönelik saldırının benzeri görülmemiş olduğunu ve onarımların zamanlamasını tahmin etmenin imkansız olduğunu bildirmişti.

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Sputnik Türkiye

mariya zaharova, kuzey akım-1, kuzey akım-2