Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221006/rus-disislerinden-kuzey-akimlar-sorusturmasina-yorum-bu-bir-sabotaj-degil-teror-saldirisidir-1062041989.html
Rus Dışişleri’nden ‘Kuzey Akımlar’ soruşturmasına yorum: Bu bir sabotaj değil terör saldırısıdır
Rus Dışişleri’nden ‘Kuzey Akımlar’ soruşturmasına yorum: Bu bir sabotaj değil terör saldırısıdır
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Stockholm’un Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 gaz boru hatlarındaki sızıntılarla ilgili soruşturmanın ardından... 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T21:36+0300
2022-10-06T21:36+0300
avrupa'da enerji krizi
mariya zaharova
kuzey akım-1
kuzey akım-2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/06/1062042490_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1198f8fde2b84240eb69b4f711a706ef.jpg
Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 gaz boru hatlarında meydana gelen patlamalarla ilgili soruşturmada yapılanın ‘sabotaj’ olarak tanımlandığına dikkat çeken Zaharova, Telegram kanalından konu ile ilgili bir paylaşımda bulundu.Zaharova, “Oldukça hızlı. Gaz boru hatlarındaki patlamaların ne zamandan itibaren ‘sabotaj’ olarak adlandırıldığını söyleyebilir misiniz? Sabotaj, aşırıcılık, terör saldırıları, eskiden böyle deniyordu. Stockholm doğruya doğru söylemekten utanıyor mu? Böyle bir inceliğin sebebi ne? Gelecekteki keşiflerden mi korkuyorlar” ifadelerini kullandı.Daha önce İsveç Güvenlik Servisi, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 gaz boru hatlarının yakınlarında patlamaların meydana geldiğini tespit etmiş, sabotaj ile ilgili şüphelerin yoğunlaştığını duyurmuştu.İsveçli deprem uzmanları, Kuzey Akım-1 ve Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı güzergahlarında 26 Eylül Pazartesi günü iki şiddetli patlama tespit etmişti. Kuzey Akım gaz boru hattının operatörü Nord Stream AG, gaz boru hatlarına yönelik saldırının benzeri görülmemiş olduğunu ve onarımların zamanlamasını tahmin etmenin imkansız olduğunu bildirmişti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/06/1062042490_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b69e87342370c6bbd67785809db49a75.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mariya zaharova, kuzey akım-1, kuzey akım-2
mariya zaharova, kuzey akım-1, kuzey akım-2

Rus Dışişleri’nden ‘Kuzey Akımlar’ soruşturmasına yorum: Bu bir sabotaj değil terör saldırısıdır

21:36 06.10.2022
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ / Multimedya arşivine gidinMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2022
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Stockholm’un Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 gaz boru hatlarındaki sızıntılarla ilgili soruşturmanın ardından patlamaları ‘inceliğinden dolayı’ sabotaj olarak nitelendirdiğini, yapılanın aslında aşırıcılık ve terör saldırısı olduğunu belirtti.
Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 gaz boru hatlarında meydana gelen patlamalarla ilgili soruşturmada yapılanın ‘sabotaj’ olarak tanımlandığına dikkat çeken Zaharova, Telegram kanalından konu ile ilgili bir paylaşımda bulundu.
Zaharova, “Oldukça hızlı. Gaz boru hatlarındaki patlamaların ne zamandan itibaren ‘sabotaj’ olarak adlandırıldığını söyleyebilir misiniz? Sabotaj, aşırıcılık, terör saldırıları, eskiden böyle deniyordu. Stockholm doğruya doğru söylemekten utanıyor mu? Böyle bir inceliğin sebebi ne? Gelecekteki keşiflerden mi korkuyorlar” ifadelerini kullandı.
Daha önce İsveç Güvenlik Servisi, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 gaz boru hatlarının yakınlarında patlamaların meydana geldiğini tespit etmiş, sabotaj ile ilgili şüphelerin yoğunlaştığını duyurmuştu.
İsveçli deprem uzmanları, Kuzey Akım-1 ve Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı güzergahlarında 26 Eylül Pazartesi günü iki şiddetli patlama tespit etmişti. Kuzey Akım gaz boru hattının operatörü Nord Stream AG, gaz boru hatlarına yönelik saldırının benzeri görülmemiş olduğunu ve onarımların zamanlamasını tahmin etmenin imkansız olduğunu bildirmişti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала