https://sputniknews.com.tr/20221006/putin-rusyadan-urun-tedarikini-reddedenler-petrol-ve-dogalgaz-icin-daha-fazla-odeyecek-1062033354.html

Putin: Rusya'dan ürün tedarikini reddedenler, petrol ve doğalgaz için daha fazla ödeyecek

Putin: Rusya'dan ürün tedarikini reddedenler, petrol ve doğalgaz için daha fazla ödeyecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'dan ürün tedarikini reddeden ülkelerin petrol ve doğalgaz da dahil birçok ürünü daha pahalıya almak zorunda... 06.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-06T17:57+0300

2022-10-06T17:57+0300

2022-10-06T18:01+0300

dünya

rusya

vladimir putin

doğalgaz

yaptırım

ekonomik yaptırım

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/06/1062033417_0:188:2973:1860_1920x0_80_0_0_748e6c5cec9ed74901d72a3e8500c814.jpg

Hükümet üyeleriyle ekonomi konularının ele alındığı bir toplantı yapan Putin, "Başta Avrupa'ya olmak üzere ihracata dayalı sektörler baskı altında kalmaya devam ediyor ve bu anlaşılabilir bir durum. Zira Rusya'dan tedarikleri reddeden ülkelerin artık petrol, gaz ve metaller dahil birçok ürün için daha fazla ödeme yapmak zorunda olduğunu herkes biliyor" dedi.Rus ihracat şirketlerinin diğer pazarlara yöneldiğini ancak bu sürecin hızlı olamayacağını kaydeden Putin, yeni işbirliği ve lojistik zincirlerinin kurulması için zamana ihtiyaç olduğunu belirtti.Konuşmasında ülkedeki durumdan da bahseden Putin, enflasyonun düşüş trendinde olduğuna ve geçen hafta yüzde 13.5'e kadar gerilediğine dikkat çekti.2022'nin ilk 8 ayında tarım sektöründe yüzde 4.6, inşaat sektöründe ise yüzde 7.4 büyüme kaydedildiğini aktaran Rusya lideri, sanayi üretiminde de 4 aylık düşüşün ardından tekrar geçen yılın seviyelerine dönüldüğünün altını çizdi.Yaptırım baskısının artacağına da dikkat çeken Putin, buna karşı tedbir olarak kısa ve orta vadeli esnek eylem planlarına ve bunları tutarlı bir şekilde uygulamaya ihtiyaçları olduğunu ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20221006/ab-rusyaya-yonelik-8-yaptirim-paketini-kabul-etti-1062019012.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, vladimir putin, doğalgaz, yaptırım, ekonomik yaptırım