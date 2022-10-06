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https://sputniknews.com.tr/20221006/putin-rusyadan-urun-tedarikini-reddedenler-petrol-ve-dogalgaz-icin-daha-fazla-odeyecek-1062033354.html
Putin: Rusya'dan ürün tedarikini reddedenler, petrol ve doğalgaz için daha fazla ödeyecek
Putin: Rusya'dan ürün tedarikini reddedenler, petrol ve doğalgaz için daha fazla ödeyecek
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'dan ürün tedarikini reddeden ülkelerin petrol ve doğalgaz da dahil birçok ürünü daha pahalıya almak zorunda... 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T17:57+0300
2022-10-06T18:01+0300
dünya
rusya
vladimir putin
doğalgaz
yaptırım
ekonomik yaptırım
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Hükümet üyeleriyle ekonomi konularının ele alındığı bir toplantı yapan Putin, "Başta Avrupa'ya olmak üzere ihracata dayalı sektörler baskı altında kalmaya devam ediyor ve bu anlaşılabilir bir durum. Zira Rusya'dan tedarikleri reddeden ülkelerin artık petrol, gaz ve metaller dahil birçok ürün için daha fazla ödeme yapmak zorunda olduğunu herkes biliyor" dedi.Rus ihracat şirketlerinin diğer pazarlara yöneldiğini ancak bu sürecin hızlı olamayacağını kaydeden Putin, yeni işbirliği ve lojistik zincirlerinin kurulması için zamana ihtiyaç olduğunu belirtti.Konuşmasında ülkedeki durumdan da bahseden Putin, enflasyonun düşüş trendinde olduğuna ve geçen hafta yüzde 13.5'e kadar gerilediğine dikkat çekti.2022'nin ilk 8 ayında tarım sektöründe yüzde 4.6, inşaat sektöründe ise yüzde 7.4 büyüme kaydedildiğini aktaran Rusya lideri, sanayi üretiminde de 4 aylık düşüşün ardından tekrar geçen yılın seviyelerine dönüldüğünün altını çizdi.Yaptırım baskısının artacağına da dikkat çeken Putin, buna karşı tedbir olarak kısa ve orta vadeli esnek eylem planlarına ve bunları tutarlı bir şekilde uygulamaya ihtiyaçları olduğunu ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20221006/ab-rusyaya-yonelik-8-yaptirim-paketini-kabul-etti-1062019012.html
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rusya, vladimir putin, doğalgaz, yaptırım, ekonomik yaptırım
rusya, vladimir putin, doğalgaz, yaptırım, ekonomik yaptırım

Putin: Rusya'dan ürün tedarikini reddedenler, petrol ve doğalgaz için daha fazla ödeyecek

17:57 06.10.2022 (güncellendi: 18:01 06.10.2022)
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2022
© Sputnik / POOL
/
Multimedya arşivine gidin
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'dan ürün tedarikini reddeden ülkelerin petrol ve doğalgaz da dahil birçok ürünü daha pahalıya almak zorunda kalacağını söyledi.
Hükümet üyeleriyle ekonomi konularının ele alındığı bir toplantı yapan Putin, "Başta Avrupa'ya olmak üzere ihracata dayalı sektörler baskı altında kalmaya devam ediyor ve bu anlaşılabilir bir durum. Zira Rusya'dan tedarikleri reddeden ülkelerin artık petrol, gaz ve metaller dahil birçok ürün için daha fazla ödeme yapmak zorunda olduğunu herkes biliyor" dedi.

Rus ihracat şirketlerinin diğer pazarlara yöneldiğini ancak bu sürecin hızlı olamayacağını kaydeden Putin, yeni işbirliği ve lojistik zincirlerinin kurulması için zamana ihtiyaç olduğunu belirtti.

Konuşmasında ülkedeki durumdan da bahseden Putin, enflasyonun düşüş trendinde olduğuna ve geçen hafta yüzde 13.5'e kadar gerilediğine dikkat çekti.

2022'nin ilk 8 ayında tarım sektöründe yüzde 4.6, inşaat sektöründe ise yüzde 7.4 büyüme kaydedildiğini aktaran Rusya lideri, sanayi üretiminde de 4 aylık düşüşün ardından tekrar geçen yılın seviyelerine dönüldüğünün altını çizdi.

Yaptırım baskısının artacağına da dikkat çeken Putin, buna karşı tedbir olarak kısa ve orta vadeli esnek eylem planlarına ve bunları tutarlı bir şekilde uygulamaya ihtiyaçları olduğunu ekledi.
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