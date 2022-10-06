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https://sputniknews.com.tr/20221006/ogretmenlerle-ilgili-onerge-ak-parti-ve-mhp-oylariyla-reddedildi-1062011459.html
Öğretmenlerle ilgili önerge AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi
Öğretmenlerle ilgili önerge AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi
İYİ Parti'nin, öğretmenlerin saygınlığının artırılması, hak ettiği değerin verilmesi adına alınması gereken tedbirleri araştırmak için meclis araştırması... 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T08:04+0300
2022-10-06T08:04+0300
politika
tbmm
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ak parti
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öğretmen
önerge
araştırma önergesi
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Dünkü TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk tarafından “Öğretmenlik mesleğinin hak ettiği itibara yeniden kavuşturulması” amacıyla Meclis Başkanlığına önerge sunuldu.Önergenin gerekçesinde, “Öğretmenlerimizin, on yıllardır, büyük umutla beklediği öğretmen Meslek Kanunu büyük hayal kırıklığı yaratmıştır. Kanunun, stajyerlik, kariyer basamakları ile 3600 ek gösterge düzenlemesinden ibaret olması, öğretmenlik mesleğinin temel problemlerin, anlamaktan uzak olunduğunun, en açık göstergesidir ve Kanunun yetersizliği, öğretmenler ve eğitimin paydaşı olan her kesim tarafından büyük eleştirilerle dile getirilmektedir. Ülke geleceğini inşa etmek, nesiller yetiştirmek gibi çok önemli fonksiyonu olalı öğretmenlerimizin, asgari geçim sınırı olan 22-23 bin TL’nin yarısı bir maaşla çalışıyor olmaları, üstlendikleri bu önemli fonksiyon ile örtüşmemektedir” ifadelerine yer verildi.İYİ Parti’nin araştırma önergesinde, “Bir milyonu aşkın öğretmenimizin, yıllar içerisinde azaldığına inandığı, saygınlığının artırılması, hak ettiği değerin verilmesi adına alınması gereken tedbirleri araştırmak için, Anayasa'nın 98’inci İçtüzüğün 104 ve 105″inci maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz” denildi.TBMM Genel Kurulu’nda oylanan İYİ Parti’nin araştırma önergesi AK Parti ve MHP’nin oyları ile reddedildi.
https://sputniknews.com.tr/20221005/tuik-arastirilsin-onergesi-ak-parti-ve-mhp-oylariyla-reddedildi-1061975749.html
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tbmm, iyi parti, ak parti, mhp, öğretmen, önerge, araştırma önergesi
tbmm, iyi parti, ak parti, mhp, öğretmen, önerge, araştırma önergesi

Öğretmenlerle ilgili önerge AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi

08:04 06.10.2022
© AA / TBMM / Bülent YılmazTBMM
TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2022
© AA / TBMM / Bülent Yılmaz
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İYİ Parti'nin, öğretmenlerin saygınlığının artırılması, hak ettiği değerin verilmesi adına alınması gereken tedbirleri araştırmak için meclis araştırması açılması talebi AK Parti ve MHP'nin oyları ile reddedildi.
Dünkü TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk tarafından “Öğretmenlik mesleğinin hak ettiği itibara yeniden kavuşturulması” amacıyla Meclis Başkanlığına önerge sunuldu.
Önergenin gerekçesinde, “Öğretmenlerimizin, on yıllardır, büyük umutla beklediği öğretmen Meslek Kanunu büyük hayal kırıklığı yaratmıştır. Kanunun, stajyerlik, kariyer basamakları ile 3600 ek gösterge düzenlemesinden ibaret olması, öğretmenlik mesleğinin temel problemlerin, anlamaktan uzak olunduğunun, en açık göstergesidir ve Kanunun yetersizliği, öğretmenler ve eğitimin paydaşı olan her kesim tarafından büyük eleştirilerle dile getirilmektedir. Ülke geleceğini inşa etmek, nesiller yetiştirmek gibi çok önemli fonksiyonu olalı öğretmenlerimizin, asgari geçim sınırı olan 22-23 bin TL’nin yarısı bir maaşla çalışıyor olmaları, üstlendikleri bu önemli fonksiyon ile örtüşmemektedir” ifadelerine yer verildi.
İYİ Parti’nin araştırma önergesinde, “Bir milyonu aşkın öğretmenimizin, yıllar içerisinde azaldığına inandığı, saygınlığının artırılması, hak ettiği değerin verilmesi adına alınması gereken tedbirleri araştırmak için, Anayasa'nın 98’inci İçtüzüğün 104 ve 105″inci maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz” denildi.
TBMM Genel Kurulu’nda oylanan İYİ Parti’nin araştırma önergesi AK Parti ve MHP’nin oyları ile reddedildi.
TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2022
POLİTİKA
'TÜİK araştırılsın' önergesi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi
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