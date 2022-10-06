https://sputniknews.com.tr/20221006/ogretmenlerle-ilgili-onerge-ak-parti-ve-mhp-oylariyla-reddedildi-1062011459.html

Öğretmenlerle ilgili önerge AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi

Öğretmenlerle ilgili önerge AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi

İYİ Parti'nin, öğretmenlerin saygınlığının artırılması, hak ettiği değerin verilmesi adına alınması gereken tedbirleri araştırmak için meclis araştırması... 06.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-06T08:04+0300

2022-10-06T08:04+0300

2022-10-06T08:04+0300

politika

tbmm

iyi parti

ak parti

mhp

öğretmen

önerge

araştırma önergesi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102509/14/1025091402_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_f1a61548cd0c08f7d3e7508bc69d74ae.jpg

Dünkü TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk tarafından “Öğretmenlik mesleğinin hak ettiği itibara yeniden kavuşturulması” amacıyla Meclis Başkanlığına önerge sunuldu.Önergenin gerekçesinde, “Öğretmenlerimizin, on yıllardır, büyük umutla beklediği öğretmen Meslek Kanunu büyük hayal kırıklığı yaratmıştır. Kanunun, stajyerlik, kariyer basamakları ile 3600 ek gösterge düzenlemesinden ibaret olması, öğretmenlik mesleğinin temel problemlerin, anlamaktan uzak olunduğunun, en açık göstergesidir ve Kanunun yetersizliği, öğretmenler ve eğitimin paydaşı olan her kesim tarafından büyük eleştirilerle dile getirilmektedir. Ülke geleceğini inşa etmek, nesiller yetiştirmek gibi çok önemli fonksiyonu olalı öğretmenlerimizin, asgari geçim sınırı olan 22-23 bin TL’nin yarısı bir maaşla çalışıyor olmaları, üstlendikleri bu önemli fonksiyon ile örtüşmemektedir” ifadelerine yer verildi.İYİ Parti’nin araştırma önergesinde, “Bir milyonu aşkın öğretmenimizin, yıllar içerisinde azaldığına inandığı, saygınlığının artırılması, hak ettiği değerin verilmesi adına alınması gereken tedbirleri araştırmak için, Anayasa'nın 98’inci İçtüzüğün 104 ve 105″inci maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz” denildi.TBMM Genel Kurulu’nda oylanan İYİ Parti’nin araştırma önergesi AK Parti ve MHP’nin oyları ile reddedildi.

https://sputniknews.com.tr/20221005/tuik-arastirilsin-onergesi-ak-parti-ve-mhp-oylariyla-reddedildi-1061975749.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tbmm, iyi parti, ak parti, mhp, öğretmen, önerge, araştırma önergesi