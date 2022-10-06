Müzisyen Onur Şener'in kızının avukatı: Sahte kampanyalara itibar etmeyin

"Sanatçılarımızdan Sayın Haluk Levent, dün konser gelirinin tamamını küçük kızımıza göndermiştir ve kendisi de bir kampanya sürdürmektedir. Bu bizim bilgimiz dahilindedir. Bunların dışında oluşabilecek kampanyalar veya bağış, paylaşımlar gibi hususlarda lütfen bizden teyit alınmasını istiyoruz. Yavrumuz ile ilgili paylaşımların daha dikkatli yapılması özellikle annemizin ricasıdır. Acımız çok büyük. Yaşanılan bu olay neticesinde olay şu anda yargıda. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma dikkatlice ve tüm ayrıntılar neticesinde devam etmektedir. Savcılık tarafından iddianamenin hazırlanmasını ve hazırlandıktan sonra da mahkeme aşamasına giderek, yavrumuzu babasından koparan faillerin en ağır cezayı almaları için elimizden geleni hukuki olarak yapacağımızı ve takipçisi olacağımızı belirtiriz. İnanıyorum ki yakın zamanda iddianame hazırlanıp mahkeme aşamasına geçilecektir. Dava ile ilgili söyleyebileceğim husus bu kadardır. Umarım rahmetli Onur Şener'in canavarca hislerle katledilmesinin cezasının da en ağır şekilde olacağına inanıyorum."