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https://sputniknews.com.tr/20221006/mustafa-sarigul-micotakis-baban-darbe-oldugu-zaman-amerikaya-siginmadi-turkiyeye-sigindi-1062047372.html
Mustafa Sarıgül: Miçotakis, baban darbe olduğu zaman Amerika’ya sığınmadı, Türkiye’ye sığındı
Mustafa Sarıgül: Miçotakis, baban darbe olduğu zaman Amerika’ya sığınmadı, Türkiye’ye sığındı
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Miçotakis Amerika sana çok uzak, Türkiye sana çok yakın, senin baban darbe olduğu zaman Amerika’ya... 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T23:16+0300
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politika
mustafa sarıgül
konstantin miçotakis
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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı öncesi Kadıköy Boğa Heykeli önünde gazetecilere basın açıklamasında bulundu. Sarıgül, son zamanlarda yaptığı açıklamalar nedeniyle Yunanistan Başkanı Miçotakis’a, “Türkiye olarak Yunanistan’a barış elimizi uzatıyoruz, ama Miçotakis sürekli yumruk sıkıyor. Yumruk sıkan bir elle barış olmaz.” diyerek tepki gösterdi. Sarıgül, “Miçotakis şu anda tamamen Amerika’ya güveniyor bunu doğru bulmuyoruz. Yunanistan şu anda Amerika’nın bir eyaleti haline geldi. Buradan Kadıköy Altıyol’dan Miçotakis’e sesleniyorum. Sayın Miçotakis, Türkiye ile dost olmak senin hayrınadır. Sayın Miçotakis, Amerika sana çok uzak Türkiye sana çok yakın. Sayın Miçotakis senin baban darbe olduğu zaman Amerika’ya sığınmadı Türkiye’ye sığındı ve Türkiye senin babana karşı gerekli misafirperverliği gösterdi. Ve Sayın Miçotakis ayıdan post, Amerika’dan dost olmaz. Türkiye’ye güven, o senin hayrınadır.” diye konuştu.Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in babası Konstantinos Miçotakis, 1967 yılında Yunanistan'da yapılan albaylar darbesi sonrası Türkiye'ye kaçmış ve 7 yıl sürgünde kalmıştı.
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mustafa sarıgül, konstantin miçotakis, kiryakos miçotakis
mustafa sarıgül, konstantin miçotakis, kiryakos miçotakis

Mustafa Sarıgül: Miçotakis, baban darbe olduğu zaman Amerika’ya sığınmadı, Türkiye’ye sığındı

23:16 06.10.2022 (güncellendi: 23:20 06.10.2022)
© İHAMustafa Sarıgül
Mustafa Sarıgül - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2022
© İHA
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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Miçotakis Amerika sana çok uzak, Türkiye sana çok yakın, senin baban darbe olduğu zaman Amerika’ya sığınmadı, Türkiye’ye sığındı” dedi.
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı öncesi Kadıköy Boğa Heykeli önünde gazetecilere basın açıklamasında bulundu.

Sarıgül, son zamanlarda yaptığı açıklamalar nedeniyle Yunanistan Başkanı Miçotakis’a, “Türkiye olarak Yunanistan’a barış elimizi uzatıyoruz, ama Miçotakis sürekli yumruk sıkıyor. Yumruk sıkan bir elle barış olmaz.” diyerek tepki gösterdi. Sarıgül, “Miçotakis şu anda tamamen Amerika’ya güveniyor bunu doğru bulmuyoruz. Yunanistan şu anda Amerika’nın bir eyaleti haline geldi. Buradan Kadıköy Altıyol’dan Miçotakis’e sesleniyorum. Sayın Miçotakis, Türkiye ile dost olmak senin hayrınadır. Sayın Miçotakis, Amerika sana çok uzak Türkiye sana çok yakın. Sayın Miçotakis senin baban darbe olduğu zaman Amerika’ya sığınmadı Türkiye’ye sığındı ve Türkiye senin babana karşı gerekli misafirperverliği gösterdi. Ve Sayın Miçotakis ayıdan post, Amerika’dan dost olmaz. Türkiye’ye güven, o senin hayrınadır.” diye konuştu.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in babası Konstantinos Miçotakis, 1967 yılında Yunanistan'da yapılan albaylar darbesi sonrası Türkiye'ye kaçmış ve 7 yıl sürgünde kalmıştı.
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