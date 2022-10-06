https://sputniknews.com.tr/20221006/motorine-zam-geliyor-1062012566.html

Motorine zam geliyor

Motorine zam geliyor

5 Ekim'de benzin ve motorine gelen zammın ardından, motorine bu geceden itibaren 1 lira 53 kuruş daha zam yapılacak. 06.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-06T09:34+0300

2022-10-06T09:34+0300

2022-10-06T09:34+0300

ekonomi

benzin

benzin fiyatları

motorin

zam

otomobil

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7 Ekim itibarıyla motorine 1 lira 53 kuruşluk bir zam daha geliyor. Benzinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.Gece yarısından itibaren benzinde 74 kuruş, motorinde ise 1 lira 39 kuruşluk zam yapılmıştı. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre, İstanbul'da motorin litre fiyatı 25.56 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20.6 liradan satılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20221004/benzin-ve-motorine-zam-geliyor-1061929273.html

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benzin, benzin fiyatları, motorin, zam, otomobil