https://sputniknews.com.tr/20221006/motorine-zam-geliyor-1062012566.html
Motorine zam geliyor
Motorine zam geliyor
5 Ekim'de benzin ve motorine gelen zammın ardından, motorine bu geceden itibaren 1 lira 53 kuruş daha zam yapılacak. 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T09:34+0300
2022-10-06T09:34+0300
2022-10-06T09:34+0300
ekonomi
benzin
benzin fiyatları
motorin
zam
otomobil
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7 Ekim itibarıyla motorine 1 lira 53 kuruşluk bir zam daha geliyor. Benzinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.Gece yarısından itibaren benzinde 74 kuruş, motorinde ise 1 lira 39 kuruşluk zam yapılmıştı. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre, İstanbul'da motorin litre fiyatı 25.56 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20.6 liradan satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221004/benzin-ve-motorine-zam-geliyor-1061929273.html
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benzin, benzin fiyatları, motorin, zam, otomobil
benzin, benzin fiyatları, motorin, zam, otomobil
Motorine zam geliyor
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5 Ekim'de benzin ve motorine gelen zammın ardından, motorine bu geceden itibaren 1 lira 53 kuruş daha zam yapılacak.
7 Ekim itibarıyla motorine 1 lira 53 kuruşluk bir zam daha geliyor. Benzinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
Gece yarısından itibaren benzinde 74 kuruş, motorinde ise 1 lira 39 kuruşluk zam yapılmıştı.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre, İstanbul'da motorin litre fiyatı 25.56 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20.6 liradan satılıyor.