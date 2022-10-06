https://sputniknews.com.tr/20221006/mitten-suriyede-operasyon-kobani-sorumlusu-etkisiz-hale-getirildi-1062013714.html
MİT'ten Suriye'de operasyon: 'Kobani sorumlusu etkisiz hale getirildi'
MİT'ten Suriye'de operasyon: 'Kobani sorumlusu etkisiz hale getirildi'
Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Suriye'nin kuzeyindeki Aynularap bölgesinde düzenlediği operasyonla, PKK/YPG'nin Kobani eyalet genel sorumlusu... 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T10:00+0300
2022-10-06T10:00+0300
2022-10-06T10:00+0300
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milli istihbarat teşkilatı, türkiye, suriye
milli istihbarat teşkilatı, türkiye, suriye
MİT'ten Suriye'de operasyon: 'Kobani sorumlusu etkisiz hale getirildi'
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Ayrıntılar geliyor
Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Suriye'nin kuzeyindeki Aynularap bölgesinde düzenlediği operasyonla, PKK/YPG'nin Kobani eyalet genel sorumlusu Hasan Demirtaş'ı öldürdüğü bildirildi.