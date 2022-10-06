https://sputniknews.com.tr/20221006/meksikada-silahli-catisma-belediye-baskaninin-da-aralarinda-oldugu-18-kisi-oldu-1062011328.html

Meksika'da silahlı çatışma: Belediye başkanının da aralarında olduğu 18 kişi öldü

Meksika'da silahlı çatışma: Belediye başkanının da aralarında olduğu 18 kişi öldü

Meksika'nın güneyinde yaşanan bir silahlı çatışmada en az 18 kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin de yaralandığı belirtildi. Hayatını kaybedenler arasında... 06.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-06T07:52+0300

2022-10-06T07:52+0300

2022-10-06T07:52+0300

dünya

meksika

silahlı saldırı

çatışma

silahlı çatışma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103989/48/1039894899_0:277:3148:2048_1920x0_80_0_0_b2f4bf569f5bfc6892d31e59ccf43acb.jpg

Bölge Savcısı Sandra Luz Valvovinos'un yaptığı açıklamaya göre, Meksika'nın Guerrero eyaletindeki Tatolapan şehrinde silahlı saldırı gerçekleşti.Ardından çıkan çatışmada aralarında bir belediye başkanının da bulunduğu en az 18 kişi hayatını kaybetti.Olayda 2 kişi de yaralandı.Soruşturma sürüyor.

meksika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meksika, silahlı saldırı, çatışma, silahlı çatışma