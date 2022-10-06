https://sputniknews.com.tr/20221006/meksikada-silahli-catisma-belediye-baskaninin-da-aralarinda-oldugu-18-kisi-oldu-1062011328.html
Meksika'da silahlı çatışma: Belediye başkanının da aralarında olduğu 18 kişi öldü
Meksika'da silahlı çatışma: Belediye başkanının da aralarında olduğu 18 kişi öldü
Meksika'nın güneyinde yaşanan bir silahlı çatışmada en az 18 kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin de yaralandığı belirtildi. Hayatını kaybedenler arasında... 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T07:52+0300
2022-10-06T07:52+0300
2022-10-06T07:52+0300
dünya
meksika
silahlı saldırı
çatışma
silahlı çatışma
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Bölge Savcısı Sandra Luz Valvovinos'un yaptığı açıklamaya göre, Meksika'nın Guerrero eyaletindeki Tatolapan şehrinde silahlı saldırı gerçekleşti.Ardından çıkan çatışmada aralarında bir belediye başkanının da bulunduğu en az 18 kişi hayatını kaybetti.Olayda 2 kişi de yaralandı.Soruşturma sürüyor.
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meksika, silahlı saldırı, çatışma, silahlı çatışma
meksika, silahlı saldırı, çatışma, silahlı çatışma
Meksika'da silahlı çatışma: Belediye başkanının da aralarında olduğu 18 kişi öldü
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Meksika'nın güneyinde yaşanan bir silahlı çatışmada en az 18 kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin de yaralandığı belirtildi. Hayatını kaybedenler arasında bir ilçenin belediye başkanı da bulunuyor.
Bölge Savcısı Sandra Luz Valvovinos'un yaptığı açıklamaya göre, Meksika'nın Guerrero eyaletindeki Tatolapan şehrinde silahlı saldırı gerçekleşti.
Ardından çıkan çatışmada aralarında bir belediye başkanının da bulunduğu en az 18 kişi hayatını kaybetti.
Olayda 2 kişi de yaralandı.