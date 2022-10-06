Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221006/lukasenko-belarusta-fiyatlara-zam-yapilmasini-yasakladi-1062026607.html
Lukaşenko, Belarus’ta fiyatlara zam yapılmasını yasakladı
Lukaşenko, Belarus’ta fiyatlara zam yapılmasını yasakladı
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, bugünden itibaren ülke içindeki fiyatlara zam yapılmasına yasak koydu. 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T14:56+0300
2022-10-06T14:56+0300
dünya
belarus
aleksandr lukaşenko
fiyat artışı
yasak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/13/1055685932_0:136:3161:1914_1920x0_80_0_0_6e70efd09fad0f464e16d0a5e54022fe.jpg
Belarus haber ajansı BelTA’nın haberine göre ekonomiden sorumlu kurmayları ile bir araya gelen Lukaşenko, bugünden itibaren ülke içindeki fiyatlara zam yapılmaması konusunda uyardı.Belarus lideri, “Ayın 6'sından itibaren fiyatlarda herhangi bir artış yasaktır. Ya-sak-tır! Bugünden itibaren. Yarından değil, bugünden itibaren. Böylece fiyatlar bir günde yükseltilemez. Bu nedenle bugünden itibaren fiyat zamları yasaktır. Ve muhasebe olarak geriye dönük bir şeyler yapanların, bazı hesaplamaları, yeniden hesaplamaları yapanların vay haline” uyarısında bulundu.Aldığı bu sert kararın nedenini de açıklayan Lukaşenko, “Çünkü başbakanımızın da bahsettiği gibi çılgınca bir artıştan sonra fiyatlar bir o kadar daha arttı. Ve bugünlerde fiyatlar uçuk. Tavana vurdular” ifadelerini kullandı.‘Bundan böyle hiçbir yerde fiyatlara zam yapılmaması gerektiğini’ sözlerine ekleyen Lukaşenko, ayrıca Başbakan Yardımcısı Nikolay Snopkov’a fiyatları düşürmenin imkanlarını araştırmasını önerdi.
https://sputniknews.com.tr/20220930/euro-bolgesinde-yukselisini-surduren-enflasyon-yuzde-10a-cikti-1061789948.html
belarus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/13/1055685932_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_6b846c0b717b374bb6ea5d8ed508bd99.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
belarus, aleksandr lukaşenko, fiyat artışı, yasak
belarus, aleksandr lukaşenko, fiyat artışı, yasak

Lukaşenko, Belarus’ta fiyatlara zam yapılmasını yasakladı

14:56 06.10.2022
© Sputnik / Виталий АньковBelarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko,
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2022
© Sputnik / Виталий Аньков
Abone olTelegram
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, bugünden itibaren ülke içindeki fiyatlara zam yapılmasına yasak koydu.
Belarus haber ajansı BelTA’nın haberine göre ekonomiden sorumlu kurmayları ile bir araya gelen Lukaşenko, bugünden itibaren ülke içindeki fiyatlara zam yapılmaması konusunda uyardı.
Belarus lideri, “Ayın 6'sından itibaren fiyatlarda herhangi bir artış yasaktır. Ya-sak-tır! Bugünden itibaren. Yarından değil, bugünden itibaren. Böylece fiyatlar bir günde yükseltilemez. Bu nedenle bugünden itibaren fiyat zamları yasaktır. Ve muhasebe olarak geriye dönük bir şeyler yapanların, bazı hesaplamaları, yeniden hesaplamaları yapanların vay haline” uyarısında bulundu.
Aldığı bu sert kararın nedenini de açıklayan Lukaşenko, “Çünkü başbakanımızın da bahsettiği gibi çılgınca bir artıştan sonra fiyatlar bir o kadar daha arttı. Ve bugünlerde fiyatlar uçuk. Tavana vurdular” ifadelerini kullandı.
‘Bundan böyle hiçbir yerde fiyatlara zam yapılmaması gerektiğini’ sözlerine ekleyen Lukaşenko, ayrıca Başbakan Yardımcısı Nikolay Snopkov’a fiyatları düşürmenin imkanlarını araştırmasını önerdi.
Euro - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2022
EKONOMİ
Euro Bölgesi'nde yükselişini sürdüren enflasyon yüzde 10'a çıktı
30 Eylül, 12:11
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала