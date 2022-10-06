https://sputniknews.com.tr/20221006/keyvan-havacilik-ve-ge-aerospace-teknolojide-guclerini-birlestirdi-1062033845.html

Keyvan Havacılık ve GE Aerospace teknolojide güçlerini birleştirdi

Keyvan Havacılık ve GE Aerospace teknolojide güçlerini birleştirdi

Keyvan Havacılık, GE Aeo uçuş yönetim sistemlerine yönelik veri tabanı hizmeti sunmak üzere iş birliği anlaşması imzaladı. 06.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-06T18:30+0300

2022-10-06T18:30+0300

2022-10-06T18:30+0300

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13. İstanbul Airshow'da onaylı havacılık ve navigasyon veri tabanı hizmeti sunan Keyvan Havacılık, avionic sistem üreticisi General Electric (GE) Aerospace ile anlaşma imzaladı. İmza töreninin açılış konuşmasını Sivil Havacılık Genel Müdür Vekili Prof. Dr. Kemal Yüksek gerçekleştirdi.Anlaşma ile Keyvan Havacılık, "Türkiye’nin Yerli ve Milli Teknoloji Hamlesi" doğrultusunda analiz edilen ve geliştirilen havacılık ve navigasyon veri tabanını GE Aerospace'in Uçuş Yönetim Sistemi’ni kullanan tüm hava yolu ve operatörlere sunma imkanına sahip oldu.İmza töreninde konuşan Keyvan Havacılık Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucusu Mehmet Keyvan, Keyvan Havacılık'ın havacılık ve navigasyon datası alanında dünyada dördüncü Türkiye'de ise ilk firma olduğunu 195 ülkenin datasını topladıklarını ve özel bir şekilde hazırlayıp uçak üreticileri ile paylaştıklarını söyledi."Navigasyon veri tabanı hizmetlerinin Avrupa Emniyet Ajansı tarafından sertifikalandırılmış bir ürün olduğunu belirten Keyvan, "120 kişilik bir ekibimiz var ve ekibimiz 28 günde bir dataları güncelliyor. Bu datalar onaylı bir formatta üreticiler ile paylaşılıyor. Üreticiler ise havayolları ile paylaşma planı sonrası uçaklara yükleniyor." dedi.'Bağımsız olmak, dışarıya döviz çıkışını engellemek ve ülkemize döviz kazandırmak, istihdam yaratmak bizim planımız'Keyvan, dünyada sadece bu alanda faaliyet gösteren 4 firma olduğunu aktararak, şunları kaydetti:"Bu 4 firmaların 3'ü yabancı. Türkiye'den sadece Avrupa Emniyet Ajansı'ndan onaylı Keyvan Havacılık'ın olmasının gururunu yaşıyoruz. Bu şartları sağlamak için çok kaliteli data olması lazım. Sonuçta bu data uçakta ve otopilot modunda kullanılıyor. Dolayısıyla güvenli bir uçuş için çok önemli. Biz doğrudan dünya çapında data sunuyoruz. Rakiplerimizde de dünya çapında data konusu var ama eksiklikleri var. Dünyanın çok özel ve küçük alanlarını da çalışma alanlarımıza dahil ettik. Bu durum bizim için ekstra insan yükü gerektiriyor ama bunu yaptık çünkü bizim datalarımız daha kaliteli ve kapsamlı.Bugün gerçekleşen iş birliği çok büyük ve başarılı. Bu başarımız ile firmamız ve ülkemiz için gurur duyuyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanımızın yerli ve milli vurgusundan yola çıktık. Bakanlıklarımızın talimatıyla 'Yerli Üretim ve Milli Teknoloji' hamlesi devamında yerli üretim yapıyoruz. Bağımsız olmak, dışarıya döviz çıkışını engellemek ve ülkemize döviz kazandırmak, istihdam yaratmak bizim planımız. Daha geniş kapsamda analitik hizmetleri sunmayı planlıyoruz. Çünkü onaylı data veri tabanımızda var. Bunu tüm dünyaya sunmayı planlıyoruz. GE ile birlikte datamızı paylaşmaktan gurur duyuyoruz."GE Aerospace EMEA Ticari Direktör Tawfic Hammad da Keyvan Havacılık ile iş birliği yapmaktan ve Türk havacılık sektörü için yenilikçi navigasyon veri tabanı yetenekleri oluşturma çalışmalarına destek vermekten dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, "Şirketlerimizin bu sözleşmeyi imzalama süreçlerinde muhteşem çabaları için Keyvan Havacılık CEO’su ve Kurucu Başkanı Mehmet Keyvan’a ve tüm ekibine teşekkür ediyorum. Keyvan Havacılık’a önümüzdeki yıllarda büyük başarılar diliyor, Keyvan ve GE Aerospace olarak iş ilişkimizin uzun yıllar verimli bir şekilde sürmesini umuyoruz." diye konuştu.Nihai veri tabanına ulaşmak için EASA standartlarına uygun yoğun kalite süreçlerinden geçilmesi gerekiyorYüksek bir AR-GE gücü gerektiren ve oldukça zorlu aşamalar sonrası hayata geçirilen navigasyon veri tabanı, dünya çapında 26 binden fazla havaalanı, sivil, özel ve askeri kategori dahil olmak üzere 33 binden fazla pist; hava yolu, seyir yardımcıları, ara noktalar ve prosedürler, kısıtlayıcı ve yasaklanmış bölgeler gibi milyonlarca satır veriyi içeriyor.Veri işleme ve kalite kontrolleri ise ED-76A (D0-200B) uluslararası standardı ile ED-77 (D0-201B) standardına göre gerçekleştirilirken, veri gereksinimleri, dünyada sadece 4 şirketin sahip olduğu 2017/373 sayılı AB Yönetmeliği ve EASA Tip 1DAT Sağlayıcı Sertifikası ile uyumlu şekilde sağlanıyor.Keyvan Havacılık, verileri işlemek ve ARINC 424 veritabanının son halini oluşturmak için Veri Kalitesi Gereksinimleri (DQR) ve Havacılık Bilgi İşleme Prosedürünü uygulanmaktadır. . Yapılan her güncelleme ve değişiklik, kalite sisteminden geçmekte, AB Yönetmeliği 2017/373'ün yanı sıra RTCA D0-200 ve EUROCAE ED-76'nın ihtiyaçlarını karşıladığından ve nihai sonucun devlet yayınlarına göre mevcut olan en güncel, eksiksiz ve güvenilir bilgileri içerdiğinden emin olmak için her türlü çaba gösterilmektedir.Keyvan Havacılık ve GE Aerospace iş birliği, Türk uzay ve havacılık endüstrisi için yenilikçi imkanlar ve değerler yaratıyor; yakın gelecekte yeni olasılıkların ve projelerin önünü açıyor. Keyvan Havacılık, havacılık güvenliği ve küresel standartları takip etmeyi ve bu yüksek rekabet ortamında müşteri ihtiyaçlarını destekleyebilmeyi taahhüt ediyor.AR-GE departmanını kurarak yeni çözümlerle havacılık müşterilerine fayda sağlayabilecek yeni fikirler ve projeler üzerinde çalışan şirket üniversitelerle birlikte çalışmayı gelişim planının bir parçası haline getiriyor. Keyvan Havacılık, uluslararası markalarla iş birliği yaparak daha fazla başarı hikayeleri yaratmayı hedefliyor.

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