https://sputniknews.com.tr/20221006/karaismailoglu-2016da-feribot-ucreti-31-dolardi-osmangazi-koprusu-gecisinden-10-dolar-aliyoruz-1062012330.html
Karaismailoğlu: 2016'da feribot ücreti 31 dolardı, Osmangazi Köprüsü geçişinden 10 dolar alıyoruz
Karaismailoğlu: 2016'da feribot ücreti 31 dolardı, Osmangazi Köprüsü geçişinden 10 dolar alıyoruz
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2016 yılının dolar kuru ile bugünü kıyasladı. Osmangazi Köprüsü yapılmadan önce feribot ücretlerinin 31 dolar... 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T09:18+0300
2022-10-06T09:18+0300
2022-10-06T09:18+0300
politika
türkiye
adil karaismailoğlu
osmangazi köprüsü
dolar
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İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünce çevrim içi düzenlenen "Kentsel Sistemler ve Ulaştırmanın Yeni Yüzyılı" başlıklı 2022-2023 Akademik Yılı Yüksek Lisans Programları Açılışı ilk dersine katılan Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:Merkez Bankası verilerine göre, Osmangazi Köprüsü'nün açıldığı tarih olan 1 Temmuz 2016'da 1 TL 2.8846 dolara eşitti. Feribot geçiş ücreti ise yaklaşık olarak 90 TL'idi. 1 doların 18,57 TL olduğu günümüzde ise 10 dolar yaklaşık olarak 185 TL'yi buluyor.
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türkiye, adil karaismailoğlu, osmangazi köprüsü, dolar
türkiye, adil karaismailoğlu, osmangazi köprüsü, dolar
Karaismailoğlu: 2016'da feribot ücreti 31 dolardı, Osmangazi Köprüsü geçişinden 10 dolar alıyoruz
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2016 yılının dolar kuru ile bugünü kıyasladı. Osmangazi Köprüsü yapılmadan önce feribot ücretlerinin 31 dolar olduğunu söyleyen Karaismailoğlu, Osmangazi Köprüsü'nden alınan bugünkü geçiş ücretinin 10 dolar olduğunu belirtti.
İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünce çevrim içi düzenlenen "Kentsel Sistemler ve Ulaştırmanın Yeni Yüzyılı" başlıklı 2022-2023 Akademik Yılı Yüksek Lisans Programları Açılışı ilk dersine katılan Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:
"2021 itibarıyla e-Devlet'in 56 milyon kullanıcısı var. Artık hayatımızın bir parçası oldu. Osmangazi Köprüsü'nden şu an 60 bine yakın araç geçiyor. Bunun alternatifi feribottu. Köprü açılmadan önce 10-15 bin taşıma kapasitesi yoktu feribotların. Osmangazi Köprüsü olmasaydı bu trafiğin yüzde 70'i sağlanamayacaktı. 2016 yılında Osmangazi Köprüsü açılmadığı zaman kısıtlı araç olmasına rağmen feribottaki geçiş ücretleri 31 dolardı. Biz sadece şu anda 10 dolar alıyoruz köprü geçişinden, vatandaşımız memnuniyetle kullanıyor. Ayrıca saatlerce süren geçiş artık 5 dakikaya düştü. İstanbul Havalimanı da kamu-özel iş birliği, hem yatırım hem de değer açısından dünyanın başarılı projelerinden birisi. Burası da 70 milyon metrekare bir alanda, ekonomik değeri eksi olan bir alanda 10 milyar avroluk bir yatırımla üretilmiş ve 25 yıllık kamu- özel iş birliği sayesinde toplamda 26 milyar avroluk, devletimize gelir sağlayacak, dünyanın en kıymetli projelerinden bir tanesidir."
Merkez Bankası verilerine
göre, Osmangazi Köprüsü'nün açıldığı tarih olan 1 Temmuz 2016'da 1 TL 2.8846 dolara eşitti. Feribot geçiş ücreti ise yaklaşık olarak 90 TL'idi. 1 doların 18,57 TL olduğu günümüzde ise 10 dolar yaklaşık olarak 185 TL'yi buluyor.