https://sputniknews.com.tr/20221006/kamudaki-sozlesmelilerin-kadro-talebiyle-ilgili-kritik-toplanti-1062014116.html
Kamudaki sözleşmelilerin kadro talebiyle ilgili kritik toplantı
Kamudaki sözleşmelilerin kadro talebiyle ilgili kritik toplantı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen yönetimi, kamudaki sözleşmeli personellerin kadroya alınmasıyla ilgili bugün saat 13.30'da bir... 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T10:15+0300
2022-10-06T10:15+0300
2022-10-06T10:15+0300
türkiye
türkiye
kamu
işçi
memur
memur-sen
sözleşmeli personel
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
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Taşeron işçiler, EYT, geçici ve mevsimlik işçilerle ilgili çalışmalarını sürdüren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamuda 550 bin civarındaki sözleşmeli personelin kadroya alınmasıyla ilgili süreci de devam ettiriyor.Hükümet ile Memur-Sen arasında imzalanan 6. Dönem Toplu Sözleşmeyle hüküm altına alınan sözleşmeli kamu çalışanlarıyla ilgili düzenlemede sona yaklaşıldı.Bu kapsamda son değerlendirmeleri yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen yönetimi, bugün saat 13.30'da bakanlıkta bir araya gelecek.Toplantıda, Memur-Sen yönetiminin sözleşmelilere kadro konusundaki raporlarını sunacağı ve bu konuda taleplerini dile getireceği öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20220923/90-bin-taseron-iscinin-kadroya-gecisi-icin-calisma-tamamlandi-1061549642.html
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türkiye, kamu, işçi, memur, memur-sen, sözleşmeli personel, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
türkiye, kamu, işçi, memur, memur-sen, sözleşmeli personel, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
Kamudaki sözleşmelilerin kadro talebiyle ilgili kritik toplantı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen yönetimi, kamudaki sözleşmeli personellerin kadroya alınmasıyla ilgili bugün saat 13.30'da bir araya gelecek.
Taşeron işçiler, EYT, geçici ve mevsimlik işçilerle ilgili çalışmalarını sürdüren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamuda 550 bin civarındaki sözleşmeli personelin kadroya alınmasıyla ilgili süreci de devam ettiriyor.
Hükümet ile Memur-Sen arasında imzalanan 6. Dönem Toplu Sözleşmeyle hüküm altına alınan sözleşmeli kamu çalışanlarıyla ilgili düzenlemede sona yaklaşıldı.
Bu kapsamda son değerlendirmeleri yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen yönetimi, bugün saat 13.30'da bakanlıkta bir araya gelecek.
Toplantıda, Memur-Sen yönetiminin sözleşmelilere kadro konusundaki raporlarını sunacağı ve bu konuda taleplerini dile getireceği öğrenildi.