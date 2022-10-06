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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221006/italya-yunanistan-polonya-ve-diger-ulkeler-gaz-icin-fiyat-koridorunun-uygulanmasini-onerdi-1062033991.html
‘İtalya, Yunanistan, Polonya ve diğer ülkeler, gaz için fiyat koridorunun uygulanmasını önerdi’
‘İtalya, Yunanistan, Polonya ve diğer ülkeler, gaz için fiyat koridorunun uygulanmasını önerdi’
Polonya, İtalya, Yunanistan ve bazı diğer Avrupa Birliği ülkelerinin, enflasyonla mücadele amacıyla gaz için “dinamik fiyat koridoru” oluşturma teklifini... 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T18:22+0300
2022-10-06T18:22+0300
avrupa'da enerji krizi
rusya
italya
ab
polonya
yunanistan
doğalgaz
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Reuters’in tasarı metnine dayandırdığı haberinde, Avrupa Komisyonu için hazırlanan teklifte, koridorun, belirli yetki alanlarına ve doğalgaz kullanmanın belirli yollarına bağlı kalmaksızın tüm toptan işlemlerde uygulanacağı ifade edildi. Tedarik kıtlığına yol açmamak için koridorun esnek, tavanın da oldukça yüksek olması gerektiği kaydedilirken, arzı çekmek için gerekli olduğu durumlarda, belirlenen fiyattan daha yüksek fiyata gaz satın almaya izin verilmesi öneriliyor.Avrupa Birliği liderlerinin bu teklifi, 7 Ekim’de Prag’da değerlendireceği aktarıldı.
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rusya, italya, ab, polonya, yunanistan, doğalgaz
rusya, italya, ab, polonya, yunanistan, doğalgaz

‘İtalya, Yunanistan, Polonya ve diğer ülkeler, gaz için fiyat koridorunun uygulanmasını önerdi’

18:22 06.10.2022
© AFP 2022 / INA FASSBENDERDoğalgaz
Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2022
© AFP 2022 / INA FASSBENDER
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Polonya, İtalya, Yunanistan ve bazı diğer Avrupa Birliği ülkelerinin, enflasyonla mücadele amacıyla gaz için “dinamik fiyat koridoru” oluşturma teklifini hazırladı.
Reuters’in tasarı metnine dayandırdığı haberinde, Avrupa Komisyonu için hazırlanan teklifte, koridorun, belirli yetki alanlarına ve doğalgaz kullanmanın belirli yollarına bağlı kalmaksızın tüm toptan işlemlerde uygulanacağı ifade edildi. Tedarik kıtlığına yol açmamak için koridorun esnek, tavanın da oldukça yüksek olması gerektiği kaydedilirken, arzı çekmek için gerekli olduğu durumlarda, belirlenen fiyattan daha yüksek fiyata gaz satın almaya izin verilmesi öneriliyor.
Avrupa Birliği liderlerinin bu teklifi, 7 Ekim’de Prag’da değerlendireceği aktarıldı.
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