https://sputniknews.com.tr/20221006/italya-yunanistan-polonya-ve-diger-ulkeler-gaz-icin-fiyat-koridorunun-uygulanmasini-onerdi-1062033991.html

‘İtalya, Yunanistan, Polonya ve diğer ülkeler, gaz için fiyat koridorunun uygulanmasını önerdi’

‘İtalya, Yunanistan, Polonya ve diğer ülkeler, gaz için fiyat koridorunun uygulanmasını önerdi’

Polonya, İtalya, Yunanistan ve bazı diğer Avrupa Birliği ülkelerinin, enflasyonla mücadele amacıyla gaz için “dinamik fiyat koridoru” oluşturma teklifini... 06.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-06T18:22+0300

2022-10-06T18:22+0300

2022-10-06T18:22+0300

avrupa'da enerji krizi

rusya

italya

ab

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yunanistan

doğalgaz

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Reuters’in tasarı metnine dayandırdığı haberinde, Avrupa Komisyonu için hazırlanan teklifte, koridorun, belirli yetki alanlarına ve doğalgaz kullanmanın belirli yollarına bağlı kalmaksızın tüm toptan işlemlerde uygulanacağı ifade edildi. Tedarik kıtlığına yol açmamak için koridorun esnek, tavanın da oldukça yüksek olması gerektiği kaydedilirken, arzı çekmek için gerekli olduğu durumlarda, belirlenen fiyattan daha yüksek fiyata gaz satın almaya izin verilmesi öneriliyor.Avrupa Birliği liderlerinin bu teklifi, 7 Ekim’de Prag’da değerlendireceği aktarıldı.

rusya

italya

polonya

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2022

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rusya, italya, ab, polonya, yunanistan, doğalgaz