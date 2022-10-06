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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde bir polis intihar etti
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde bir polis intihar etti
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru, İl Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Yerleşkesi'nde beylik tabancasıyla intihar etti. Polis memurunun, intihar... 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T00:09+0300
2022-10-06T00:09+0300
intihar
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Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir polis memuru E.S., İl Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Yerleşkesi'nde beylik tabancasıyla yaşamına son verdi. Silah sesini duyan polisler odaya girerek müdahale etmek istedi. Polisin bilgi vermesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne gelen sağlık ekipleri, polis memurunu hastaneye kaldırdı. E.S. hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İntihar eden polisi memuru E.S.’nin 2021 ve 2022 yılları içerisinde düzenli olarak psikolojik destek aldığı ve uzman eşliğinde yapılan görüşmelerin ardından görevine devam etmesine engel olmadığının belirlenmesi üzerine görevini sürdürdüğü öğrenildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:“05.10.2022 tarihinde Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru E.S., il emniyet müdürlüğümüzde boş bir odada kendi silahıyla intihar etmiştir. Olay sonrası ambulans ile hastaneye sevk edilen E.S. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir.“Polis memurumuz E.S., 2021 ve 2022 yıllarında düzenli olarak psikolojik destek almış, uzman eşliğinde yapılan görüşmeler neticesinde görevine devam etmesinde sakınca bulunmadığı belirlenmiş, aynı zamanda böbrek hastası olması nedeniyle ameliyat edilmiş, bu süreçte de görevlimize İl Emniyet Müdürlüğü’müzce maddi ve manevi destekte bulunulmuş ve sürekli yanında bulunulmuştur.Tüm teşkilat mensuplarınızı derinden üzen intihar olayında varsa ihmali olanların tespit edilmesi için de soruşturma açılmıştır.”
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intihar, polis, istanbul
intihar, polis, istanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde bir polis intihar etti

00:09 06.10.2022
© İHAİstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde bir polis intihar etti
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde bir polis intihar etti - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2022
© İHA
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Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru, İl Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Yerleşkesi'nde beylik tabancasıyla intihar etti. Polis memurunun, intihar etmeden önce bir mektup bıraktığı öğrenildi.
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir polis memuru E.S., İl Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Yerleşkesi'nde beylik tabancasıyla yaşamına son verdi.
Silah sesini duyan polisler odaya girerek müdahale etmek istedi. Polisin bilgi vermesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne gelen sağlık ekipleri, polis memurunu hastaneye kaldırdı. E.S. hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İntihar eden polisi memuru E.S.’nin 2021 ve 2022 yılları içerisinde düzenli olarak psikolojik destek aldığı ve uzman eşliğinde yapılan görüşmelerin ardından görevine devam etmesine engel olmadığının belirlenmesi üzerine görevini sürdürdüğü öğrenildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:
“05.10.2022 tarihinde Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru E.S., il emniyet müdürlüğümüzde boş bir odada kendi silahıyla intihar etmiştir. Olay sonrası ambulans ile hastaneye sevk edilen E.S. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir.
“Polis memurumuz E.S., 2021 ve 2022 yıllarında düzenli olarak psikolojik destek almış, uzman eşliğinde yapılan görüşmeler neticesinde görevine devam etmesinde sakınca bulunmadığı belirlenmiş, aynı zamanda böbrek hastası olması nedeniyle ameliyat edilmiş, bu süreçte de görevlimize İl Emniyet Müdürlüğü’müzce maddi ve manevi destekte bulunulmuş ve sürekli yanında bulunulmuştur.
Tüm teşkilat mensuplarınızı derinden üzen intihar olayında varsa ihmali olanların tespit edilmesi için de soruşturma açılmıştır.”
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