https://sputniknews.com.tr/20221006/israil-buyukelciligine-sakir-ozkan-torunlar-atandi-1062022300.html

İsrail Büyükelçiliği'ne Şakir Özkan Torunlar atandı

İsrail Büyükelçiliği'ne Şakir Özkan Torunlar atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı kararname ile Türkiye'nin, İsrail Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar oldu. Torunlar, 2010-2014 yılları arasında... 06.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-06T13:39+0300

2022-10-06T13:39+0300

2022-10-06T13:45+0300

politika

israil

türkiye

büyükelçi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararname ile İsrail'e büyükelçi ataması yapıldı.Şakir Özkan Torunlar, Türkiye'nin 4 yıl aradan sonra Tel Aviv'e atadığı büyükelçi oldu.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün gece büyükelçileri arayarak yeni görevlerini tebliğ etti.Buna göre, Bakan Yardımcısı Sedat Önal Newyork BM Daimi Temsilciliği'ne, Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı ise Brüksel AB Daimi Temsilciliği'ne getirildi.

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israil, türkiye, büyükelçi