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İsrail Büyükelçiliği'ne Şakir Özkan Torunlar atandı
İsrail Büyükelçiliği'ne Şakir Özkan Torunlar atandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı kararname ile Türkiye'nin, İsrail Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar oldu. Torunlar, 2010-2014 yılları arasında... 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T13:39+0300
2022-10-06T13:45+0300
politika
israil
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büyükelçi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararname ile İsrail'e büyükelçi ataması yapıldı.Şakir Özkan Torunlar, Türkiye'nin 4 yıl aradan sonra Tel Aviv'e atadığı büyükelçi oldu.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün gece büyükelçileri arayarak yeni görevlerini tebliğ etti.Buna göre, Bakan Yardımcısı Sedat Önal Newyork BM Daimi Temsilciliği'ne, Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı ise Brüksel AB Daimi Temsilciliği'ne getirildi.
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israil, türkiye, büyükelçi
israil, türkiye, büyükelçi

İsrail Büyükelçiliği'ne Şakir Özkan Torunlar atandı

13:39 06.10.2022 (güncellendi: 13:45 06.10.2022)
© AAŞakir Özkan Torunlar
Şakir Özkan Torunlar - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı kararname ile Türkiye'nin, İsrail Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar oldu. Torunlar, 2010-2014 yılları arasında Kudüs Başkonsolosu ve Filistin Büyükelçiliği görevini üstlenmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararname ile İsrail'e büyükelçi ataması yapıldı.
Şakir Özkan Torunlar, Türkiye'nin 4 yıl aradan sonra Tel Aviv'e atadığı büyükelçi oldu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün gece büyükelçileri arayarak yeni görevlerini tebliğ etti.
Buna göre, Bakan Yardımcısı Sedat Önal Newyork BM Daimi Temsilciliği'ne, Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı ise Brüksel AB Daimi Temsilciliği'ne getirildi.
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