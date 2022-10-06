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İran'daki depremde 1127 kişi yaralandı: 50'ye yakın ev yıkıldı
İran'daki depremde 1127 kişi yaralandı: 50'ye yakın ev yıkıldı
İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde dün sabaha doğru meydana gelen depremde 1127 kişinin yaralandığı bildirildi. 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T03:33+0300
2022-10-06T03:34+0300
dünya
iran
deprem
yaralı
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İran devlet televizyonuna konuşan Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, Batı Azerbaycan eyaletinde 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremde 1127 kişinin yaralandığını belirtti.Halidi, hastaneye kaldırılan 116 yaralıdan 111'inin Hoy'da, 5'inin Selmas'ta tedavi edildiğini, 71 kişinin cerrahi operasyon geçirdiğini ve bir kişin de yoğun bakımda olduğunu açıkladı.İran devlet televizyonuna konuşan Batı Azerbaycan Valisi Muhammed Sadık Mutemediyan ise deprem ve artçı sarsıntılar nedeniyle kırsal kesimde 50 evin tamamen yıkıldığını, yaklaşık 500 evin de hasar gördüğünü söyledi.İran devlet televizyonu, Türkiye sınırına yakın Hoy kentinde, dün yerel saatle 03.51'de 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirmişti.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssünün Van'ın Başkale ilçesine yaklaşık 62 kilometre mesafede olduğu tespit edilen depremin 5.6 büyüklüğünde olduğunu duyurmuştu.Sosyal medya paylaşımlarında, sarsıntının Van ve Hakkari'den de hissedildiği kaydedilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221005/iranin-turkiye-sinirinda-56-buyuklugunde-deprem-van-ve-hakkaride-de-hissedildi--1061972089.html
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iran, deprem, yaralı, hakkari, van

İran'daki depremde 1127 kişi yaralandı: 50'ye yakın ev yıkıldı

03:33 06.10.2022 (güncellendi: 03:34 06.10.2022)
© AAİran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde dün sabaha doğru meydana gelen depremde 1127 kişinin yaralandığı bildirildi.
İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde dün sabaha doğru meydana gelen depremde 1127 kişinin yaralandığı bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2022
© AA
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İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde dün sabaha doğru meydana gelen depremde 1127 kişinin yaralandığı bildirildi.
İran devlet televizyonuna konuşan Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, Batı Azerbaycan eyaletinde 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremde 1127 kişinin yaralandığını belirtti.
Halidi, hastaneye kaldırılan 116 yaralıdan 111'inin Hoy'da, 5'inin Selmas'ta tedavi edildiğini, 71 kişinin cerrahi operasyon geçirdiğini ve bir kişin de yoğun bakımda olduğunu açıkladı.
İran devlet televizyonuna konuşan Batı Azerbaycan Valisi Muhammed Sadık Mutemediyan ise deprem ve artçı sarsıntılar nedeniyle kırsal kesimde 50 evin tamamen yıkıldığını, yaklaşık 500 evin de hasar gördüğünü söyledi.
İran devlet televizyonu, Türkiye sınırına yakın Hoy kentinde, dün yerel saatle 03.51'de 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirmişti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssünün Van'ın Başkale ilçesine yaklaşık 62 kilometre mesafede olduğu tespit edilen depremin 5.6 büyüklüğünde olduğunu duyurmuştu.
Sosyal medya paylaşımlarında, sarsıntının Van ve Hakkari'den de hissedildiği kaydedilmişti.
İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Van ve Hakkari'de de hissedildiği bildirildi. Depremde henüz can kaybı bildirilmezken, 500 kişinin yaralandığı belirtildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2022
DÜNYA
İran'ın Türkiye sınırında 5.6 büyüklüğünde deprem: En az 500 yaralı
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