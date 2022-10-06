https://sputniknews.com.tr/20221006/iktidar-ve-muhalefetin-basortusu-hamleleri-suruyor----1062157479.html
İktidar ve muhalefetin 'başörtüsü' hamleleri sürüyor
İktidar ve muhalefetin 'başörtüsü' hamleleri sürüyor
İktidar-muhalefet, başörtüsü tartışmalarında karşılıklı hamleler yapmaya devam ediyor. 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T20:10+0300
2022-10-06T20:10+0300
2022-10-10T18:48+0300
yolcu yolunda gerek
kemal kılıçdaroğlu
gelecek partisi
ahmet davutoğlu
deva partisi
ali babacan
ankara
hazine ve maliye bakanı
nureddin nebati
başörtüsü
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06102022 - Yolcu Yolunda Gerek
06102022 - Yolcu Yolunda Gerek
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu, ilk destekleyen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu olurken, Deva Partisi lideri Ali Babacan da sansüre vurgu yaparak desteğini açıkladı. Ankara’nın birinci sırasına oturan başörtüsü tartışmaları sürerken, ekonomideki gidişat da gündemdeki yerini tutmaya devam ediyor. Geçen hafta, yaptığı konuşma ile gündeme gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kendisini eleştirenlere ise nöroloğa gitme önerisinde bulundu. Nebati’nin eleştirilen ve sosyal medyada da gündem olan konuşmasının yerini şimdi de yaptığı ‘nörolog önerisi’ aldı. Ekonomiden siyasete, tüm sıcak gelişmeler Aysever’in mizahi yorumu, dinleyicilerin katılımıyla Yolcu Yolunda Gerek’in gündemi oldu.
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Enver Aysever
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Enver Aysever
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Enver Aysever
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg
kemal kılıçdaroğlu, gelecek partisi, ahmet davutoğlu, deva partisi, ali babacan, ankara, hazine ve maliye bakanı, nureddin nebati, başörtüsü, ekonomi, sosyal medya, anayasa, аудио
kemal kılıçdaroğlu, gelecek partisi, ahmet davutoğlu, deva partisi, ali babacan, ankara, hazine ve maliye bakanı, nureddin nebati, başörtüsü, ekonomi, sosyal medya, anayasa, аудио
İktidar ve muhalefetin 'başörtüsü' hamleleri sürüyor
20:10 06.10.2022 (güncellendi: 18:48 10.10.2022) Abone ol
İktidar-muhalefet, başörtüsü tartışmalarında karşılıklı hamleler yapmaya devam ediyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu, ilk destekleyen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu olurken, Deva Partisi lideri Ali Babacan da sansüre vurgu yaparak desteğini açıkladı. Ankara’nın birinci sırasına oturan başörtüsü tartışmaları sürerken, ekonomideki gidişat da gündemdeki yerini tutmaya devam ediyor.
Geçen hafta, yaptığı konuşma ile gündeme gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kendisini eleştirenlere ise nöroloğa gitme önerisinde bulundu. Nebati’nin eleştirilen ve sosyal medyada da gündem olan konuşmasının yerini şimdi de yaptığı ‘nörolog önerisi’ aldı.
Ekonomiden siyasete, tüm sıcak gelişmeler Aysever’in mizahi yorumu, dinleyicilerin katılımıyla Yolcu Yolunda Gerek’in gündemi oldu.