https://sputniknews.com.tr/20221006/iktidar-ve-muhalefetin-basortusu-hamleleri-suruyor----1062157479.html

İktidar ve muhalefetin 'başörtüsü' hamleleri sürüyor

İktidar ve muhalefetin 'başörtüsü' hamleleri sürüyor

İktidar-muhalefet, başörtüsü tartışmalarında karşılıklı hamleler yapmaya devam ediyor. 06.10.2022, Sputnik Türkiye

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2022-10-06T20:10+0300

2022-10-10T18:48+0300

yolcu yolunda gerek

kemal kılıçdaroğlu

gelecek partisi

ahmet davutoğlu

deva partisi

ali babacan

ankara

hazine ve maliye bakanı

nureddin nebati

başörtüsü

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06102022 - Yolcu Yolunda Gerek 06102022 - Yolcu Yolunda Gerek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu, ilk destekleyen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu olurken, Deva Partisi lideri Ali Babacan da sansüre vurgu yaparak desteğini açıkladı. Ankara’nın birinci sırasına oturan başörtüsü tartışmaları sürerken, ekonomideki gidişat da gündemdeki yerini tutmaya devam ediyor. Geçen hafta, yaptığı konuşma ile gündeme gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kendisini eleştirenlere ise nöroloğa gitme önerisinde bulundu. Nebati’nin eleştirilen ve sosyal medyada da gündem olan konuşmasının yerini şimdi de yaptığı ‘nörolog önerisi’ aldı. Ekonomiden siyasete, tüm sıcak gelişmeler Aysever’in mizahi yorumu, dinleyicilerin katılımıyla Yolcu Yolunda Gerek’in gündemi oldu.

ankara

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2022

Enver Aysever https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg

Enver Aysever https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg

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Enver Aysever https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg

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